Drone russo colpisce impianto di stoccaggio di combustibile nucleare esaurito vicino a Chornobyl

Un drone russo ha colpito un impianto di stoccaggio di combustibile nucleare esaurito vicino alla centrale ucraina dismessa di Chornobyl, ma i livelli di radiazione sono rimasti stabili. Il ministro degli esteri ucraino ha condannato l'attacco e ha accusato la Russia di mettere a rischio la sicurezza nucleare.

Un drone russo ha colpito un impianto di stoccaggio di combustibile nucleare esaurito vicino alla centrale ucraina dismessa di Chornobyl , hanno detto domenica i funzionari ucraini.

L'attacco ha parzialmente distrutto un edificio di ricezione dei container, ma non vi era immagazzinato combustibile esaurito al momento dell'attacco. La Russia non ha commentato pubblicamente il presunto attacco all'impianto, che si trova a circa 15 km dall'impianto di Chornobyl, il sito del peggior disastro nucleare del mondo. Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha scritto su X che 'Non è la prima volta che le forze russe mettono a rischio le strutture nucleari ucraine'.

Sybiha ha aggiunto che 'Il ricatto nucleare della Russia e le minacce alla sicurezza nucleare sono sistemiche, deliberate e inaccettabili'. Nel febbraio 2025, un drone russo ha danneggiato l'arco di contenimento del reattore di Chornobyl, distrutto nell'esplosione e nella fusione dell'aprile 1986. Kyiv e Mosca si sono anche scambiate accuse di aver attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, nel sud-est dell'Ucraina, la più grande d'Europa





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drone Russo Impianto Di Stoccaggio Combustibile Nucleare Esaurito Chornobyl Radiazione Sicurezza Nucleare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drone esplode nel porto di Costanza: 4 barche con esplosivo al largoUn drone marino esplode a Costanza, Romania. Allerta rossa nel porto: altre 4 imbarcazioni cariche di esplosivo al largo.

Read more »

Drone esplode nel Mar Nero vicino a Costanza: tensione tra Ucraina e Russia (VIDEO)Drone esplode nel Mar Nero vicino a Costanza: tensione tra Ucraina e Russia (VIDEO). Leggi sul sito del Tg La7

Read more »

Il drone a Costanza è colpa della RussiaLa guerra elettronica di Putin serve a spingere il conflitto sempre di più

Read more »

Zaporizhzhia Nuclear Power Plant: Russia Accuses Ukraine of Drone Attack During CeasefireThe Russian-installed management of Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant has accused Ukraine of deliberately violating a ceasefire by launching a drone attack that injured at least three people. The incident occurred just hours after a temporary ceasefire was declared to allow repairs to the power line that supplies electricity to the plant.

Read more »