Drone russo colpisce la Romania: feriti due civili, tensioni NATO in aumento

Un drone russo è caduto su un edificio residenziale a Galați, Romania, ferendo due persone durante un attacco contro l'Ucraina. L'incidente, definito una violazione della sovranità romena, innalza le tensioni sul fianco orientale della NATO e solleva preoccupazioni sulla sicurezza europea.

La Romania , membro della NATO , ha dichiarato che un drone russo ha ferito due persone nella città di Galați durante un attacco notturno contro l' Ucraina , evento senza precedenti che potrebbe innalzare le tensioni sul fianco orientale dell'Alleanza.

Le autorità romene e i leader internazionali hanno condannato l'incidente, definendolo una violazione della sovranità romena e dello spazio aereo europeo. La NATO ha ribadito la propria prontezza a difendere ogni centimetro del territorio alleato, sottolineando la necessità di rafforzare le difese aeree. L'episodio è stato interpretato come un'escalation pericolosa e irresponsabile da parte della Russia, che continua a colpire civili in Ucraina e ora minaccia direttamente gli Stati membri dell'UE e della NATO.

Diversi Paesi, tra cui la Repubblica Ceca e l'Ucraina, hanno espresso solidarietà alla Romania, chiedendo una risposta ferma e coordinata a livello nazionale, alleato e internazionale. Le autorità romene hanno chiarito che non permetteranno che la guerradi aggressione russa si estenda ai propri cittadini, e hanno sottolineato la necessità di un'azione collettiva per preservare la sicurezza europea.

L'incidente solleva interrogativi urgenti sulla difesa dello spazio aereo e sulla capacità di deterrenza della NATO, considerando che i droni russi hanno或者 mostrato la capacità di superare le frontiere. La comunità internazionale è chiamata a rispondere a questa nuova minaccia transfrontaliera, che rischia di allargare il conflitto ben oltre i confini ucraini





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