Drone russo colpisce lo zoo di Kharkiv: morte di conigli e stress per gli animali

Un attacco con drone russo ha colpito il vivarium dello zoo di Kharkiv, uccidendo dieci conigli e ferendone altri quindici. Un elefante ha subito shock a causa dei danni alla sua recinzione. L'episodio si aggiunge ai precedenti attacchi contro strutture civili nella città ucraina.

Lunedì scorso, un attacco con drone russo ha colpito lo zoo di Kharkiv , la seconda città più grande dell'Ucraina, causando la morte di diversi animali e provocando forte stress negli altri.

Secondo quanto riportato dai pubblici ministeri della regione di Kharkiv, il velivolo ha colpito un'area specifica definita vivarium, dove erano ospitati centinaia di conigli, porcellini d'India, ratti e topi. La comunicazione ufficiale tramite Telegram ha precisato che dieci conigli sono rimasti uccisi e altri quindici sono stati feriti.

Inoltre, l'esplosione ha danneggiato anche la recinzione esterna dell'area dove si trova un elefante, il quale ha subito un grave shock a causa dell'evento. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di violenze contro infrastrutture civili: all'inizio dell'anno, un 'eco park' situato alla periferia di Kharkiv era già stato colpito da un attacco russo, con la morte di diversi uccelli.

Kharkiv, posta a circa trenta chilometri dal confine russo, rappresenta da tempo un obiettivo strategico per le forze russe, subendo ripetuti bombardamenti nel corso del conflitto che dura或 da più di quattro anni. Le autorità locali e le organizzazioni per i diritti degli animali stanno valutando le condizioni complessive degli ospiti dello zoo, mentre la comunità internaria condanna l'ennesimo episodio che colpisce popolazioni动物 vulnerabili in tempo di guerra.

La Protezione Civile ucraina ha confermato che l'impianto è attualmente senza adeguati sistemi di difesa antiaerea, rendendo strutture come zoo e parchi naturali facili bersagli. Il personale dello zoo ha dichiarato di aver udito un forte boato seguito da schegge e di aver immediatamente evacuato le aree più esposte. Tra gli animali più colpiti figurano anche alcune specie protette, rendendo l'evento non solo una tragedia per il benessere animale ma anche una potenziale perdita per la biodiversità locale.

L'ONU ha più volte denunciato che gli attacchi a strutture civili, compresi luoghi di detenzione di animali, costituiscono violazioni del diritto internazionale umanitario. Nel frattempo, le autorità di Kharkiv stanno cercando di ripristinare le condizioni minime di sicurezza per gli animali superstiti, con l'aiuto di veterinari volontari provenienti da altre regioni. L'incidente ha suscitato un'ondata di solidarietà sui social media, con numerosi appelli a proteggere gli zoo nelle zone di conflitto.

Questo ennesimo episodio evidenzia come la guerra non risparmi neppure gli spazi dedicati alla conservazione della fauna, trasformando luoghi di educazione e svago in teatri di distruzione





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