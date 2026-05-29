Drone russo si schianta su un condominio di Galaţi: incendio, due feriti e allarme NATO

Un drone di origine russa è precipitato sul tetto di un edificio residenziale a Galaţi, provocando un incendio e ferendo due persone. Le autorità rumene hanno avviato l'allerta, lanciato due F‑16 e chiesto un rafforzamento delle difese anti‑drone da parte della NATO, mentre l'UE annuncia nuove sanzioni contro Mosca.

Un drone di provenienza russa è precipitato sul tetto di un condominio nella zona meridionale della città di Galaţi, in Romania , provocando un incendio e lasciando due feriti con escoriazioni lievi.

L'incidente è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 maggio, quando il Ministero della Difesa di Bucarest ha segnalato un ingresso non autorizzato nello spazio aereo nazionale. Secondo le autorità, il velivolo è stato intercettato dal radar nazionale e rimasto nella zona per circa quattro minuti, tempo durante il quale è stato seguito dalle unità di difesa aerea.

Quando il drone ha iniziato la sua discesa, due caccia F‑16 della base aerea di Feteşti, nella Romania orientale, sono stati lanciati in risposta e hanno ricevuto l'autorizzazione a ingaggiare i bersagli per tutta la durata dell'allerta. Non è stata riportata alcuna risposta di fuoco da parte degli F‑16, ma l'intervento ha permesso di monitorare il volo del drone fino al momento dello schianto, che ha provocato l'esplosione del carico utile e l'avvio di un incendio sul tetto dell'edificio.

Le squadre dei vigili del fuoco e i soccorsi sanitari si sono subito recati sul posto. L'intero carico del drone è esploso al contatto con il tetto, creando un incendio che è stato contenuto grazie all'intervento rapido dei pompieri. I due abitanti dell'appartamento colpito, riusciti a fuggire autonomamente, sono stati soccorsi sul posto e sottoposti a controlli medici, risultando con ferite minori.

Il Ministero degli Esteri rumeno ha definito l'accaduto una "grave e irresponsabile escalation" da parte della Russia, chiedendo all'alleanza NATO di accelerare il trasferimento di capacità anti‑drone verso la Romania. Il Segretario Generale della NATO ha confermato che l'organizzazione rafforzerà le proprie difese contro tutte le minacce, inclusi i droni, e che è in contatto diretto con le autorità romene per valutare ulteriori misure di protezione.

L'incidente è il primo caso documentato di una collisione di un drone russo con un edificio residenziale sul territorio rumeno da quando, a partire da febbraio 2022, la Russia ha avviato la sua invasione dell'Ucraina. In precedenza erano state registrate solo incursioni aeree senza conseguenze di tale entità.

L'Ue, rappresentata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha condannato l'azione russa, definendola una violazione dei limiti internazionali, e ha annunciato la preparazione di un ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa. Parallelamente, il generale dell'aeronautica rumena Gheorghe Maxim ha illustrato le difficoltà operative emerse: i radar a bassa quota e le difese anti‑aeree di terra, poste in zona dopo un precedente incidente ad aprile, non sono riuscite a neutralizzare il drone, in parte a causa della sua traiettoria a bassa quota che complica la rilevazione.

Il sistema anti‑drone statunitense Merops è operativo ma non è ancora stato integrato nelle difese nazionali, ritenuto troppo rischioso da impiegare in un contesto urbano come Galaţi. L'evento sottolinea la necessità di potenziare rapidamente le capacità di difesa aerea e anti‑drone nei paesi di frontiera della NATO, mentre le tensioni tra Russia e alleati occidentali continuano a intensificarsi





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