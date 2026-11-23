L'Ucraina colpisce la corvetta russa Merkury e il cargo Angara nel porto di Bengasi. Tajani esprime preoccupazione per la destabilizzazione della Libia.

Nel periodo compreso tra il 21 e il 22 novembre, il conflitto tra Russia e Ucraina ha raggiunto le acque libiche con attacchi mirati che hanno interessato due navi russe nel porto di Bengasi e nelle acque antistanti. Le imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini, segnando un'espansione geografica del teatro operativo verso il Mediterraneo. La corvetta lanciamissili Merkury, di classe Steregushchiy, è stata colpita mentre ormeggiata, mentre un altro bersaglio è stato individuato al largo.

Dettagli dell'attacco navale a Bengasi

La corvetta russa Merkury, una nave da guerra del valore stimato di oltre 250 milioni di dollari, è stata colpita durante il suo ancoraggio nel porto di Bengasi. La nave è entrata in fiamme, come documentato da numerosi video circolati online. Parallelamente, l'attacco si è esteso al cargo Angara, che risultava essere in mare aperto. L'obiettivo era una nave a carico secco collegata alla sfera militare russa. Le immagini registrate da un elicottero della Forza Aerea dell'Esercito Nazionale Libico mostrano un drone di superficie ucraino che colpisce la nave mercantile russa.

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Posizione di Zelensky e dettagli operativi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato pubblicamente questa doppia offensiva definendola un'operazione esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia. Egli ha ringraziato i guerrieri del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina e tutte le forze di difesa coinvolte nell'esecuzione delle missioni. Secondo le dichiarazioni ufficiali di Zelensky, sono stati schierati sette droni navali di produzione ucraina. Nonostante gli sforzi nemici per contrastare l'attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata. Si tratta di una delle navi più recenti della flotta russa, entrata in servizio nel 2023 durante la guerra su vasta scala.

Zelensky ha aggiunto che un elicottero da combattimento Ka-27 è stato distrutto insieme alla corvetta. Per quanto riguarda il cargo Angara, il presidente ha sottolineato che il nemico la utilizzava per trasportare armi, confermando che l'obiettivo è stato colpito. L'operazione ha visto l'uso di un drone marino Usv per colpire l'imbarcazione in mare aperto. Zelensky ha dichiarato di aver ricevuto briefing dettagliati sui passi operativi il giorno precedente e quello successivo, confermando il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle acque designate. La guerra tra Russia e Ucraina si allarga quindi al Mediterraneo.

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Reazioni diplomatiche di Antonio Tajani

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, in visita a Baku, ha espresso forte preoccupazione per gli eventi accaduti. Ha definito la situazione preoccupante se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall'Italia. Tajani ha aggiunto che la stabilità della Libia è una priorità, temendo che gli scontri possano destabilizzare un Paese che si stava avviando verso una fase di unita e crescita. Il leader di Forza Italia ha sottolineato la necessità di evitare assolutamente una guerra nel Mediterraneo occidentale.

Prima che Zelensky rivendicasse l'offensiva, Tajani si era mostrato cauto sull'autore dell'attacco, precisando che non era ancora chiaro se si trattasse di un'azione ucraina. Tuttavia, ha affermato che non è positivo che ci siano scontri in paesi come la Libia. Il ministro ha espresso la preoccupazione che la presenza russa possa creare un peggioramento della situazione nella regione libica, enfatizzando l'importanza di non compromettere i processi di pace locali.