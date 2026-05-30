Drone ucraino colpisce edificio turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia

L'amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato che un drone da combattimento ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia, provocando un'esplosione. Nonostante l'attacco, la centrale ha rassicurato che i sistemi funzionano normalmente e non ci sono stati danni critici né vittime. L'episodio solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture nucleari in zone di conflitto.

Un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia , secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Rosatom , Alexey Likhachev . L'incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha visto un drone da combattimento ucraino colpire la struttura, provocando una successiva detonazione.

Likhachev, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha definito l'attacco come il primo mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare, con un'esplosione che ha perforato la struttura e causato danni all'edificio delle turbine. Nonostante l'accaduto, la centrale ha rassicurato che tutti i sistemi continuano a funzionare normalmente, i livelli di radiazioni rimangono nella norma e non si segnalano danni critici, vittime o feriti.

L'episodio solleva serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle infrastrutture nucleari in zone di conflitto, ricordando le potenziali conseguenze catastrofiche di un attacco a un impianto di tale portata. La comunità internazionale ha più volte espresso timori per la centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, che è stata al centro di tensioni tra Russia e Ucraina sin dall'inizio del conflitto.

Le autorità ucraine hanno spesso negato di condurre operazioni che possano mettere a rischio la sicurezza nucleare, mentre la Russia accusa regolarmente Kiev di attacchi spericolati. Questo incidente potrebbe inasprire le tensioni diplomatiche e riaprire il dibattito sulla necessità di una zona demilitarizzata attorno alla centrale. Gli esperti sottolineano che, nonostante le rassicurazioni, anche un danno limitato a strutture non nucleari può avere ripercussioni sulla sicurezza operativa e sulla stabilità dell'impianto.

La protezione delle centrali nucleari durante i conflitti è regolata dal diritto internazionale umanitario, che vieta attacchi a installazioni che potrebbero causare il rilascio di materiali pericolosi. Tuttavia, la distinzione tra strutture militari e civili in aree occupate rimane una questione complessa. Il fatto che l'attacco abbia colpito un edificio della turbina, seppur non il reattore stesso, evidenzia una potenziale escalation nella guerra ibrida che include infrastrutture critiche.

La risposta russa potrebbe essere utilizzata per giustificare misure più drastiche nella regione, mentre l'Ucraina potrebbe negare il coinvolgimento o sostenere che l'impianto è utilizzato dalla Russia per scopi militari. La situazione rimane fluida e richiede un monitoraggio attento da parte delle organizzazioni internazionali, come l'AIEA, che chiede da tempo accesso incondizionato per verificare lo stato degli impianti.

La centrale di Zaporizhzhia, attualmente sotto controllo russo, è stata più volte scollegata dalla rete elettrica a causa dei combattimenti, aumentando il rischio di incidenti. L'ultimo attacco, se confermato, aggiunge un nuovo capitolo alla lunga serie di episodi che hanno minacciato la sicurezza nucleare in Ucraina. Le implicazioni vanno oltre il conflitto locale, poiché una eventuale catastrofe nucleare avrebbe conseguenze transnationali, come dimostrato dall'incidente di Chernobyl nel 1986.

Pertanto, la comunità internazionale deve esercitare pressioni su tutte le parti in conflitto per garantire la protezione di tali siti. Resta da capire se l'uso di droni per colpire infrastrutture nucleari diventerà una nuova tattica nella guerra moderna, con tutti i rischi che ciò comporta. La delicatezza della situazione richiede un approccio cauto e una chiara condanna di qualsiasi azione che possa compromettere l'integrità di impianti nucleari civili.

Mentre le versioni dei fatti divergono tra le parti, l'unica certezza è che il pericolo per la sicurezza globale è aumentato. Le autorità competenti continuano a monitorare la situazione, ma senza un cessate il fuoco duraturo, il rischio di un disastro rimane concreto. Questo evento sottolinea, ancora una volta, come i conflitti armati possano avere effetti collaterali devastanti al di là dei campi di battaglia tradizionali.

La speranza è che la ragione prevalga e che si torni a garantire l'incolumità delle centrali nucleari, patrimonio dell'umanità intera





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