Drone ucraino colpisce un treno in Crimea provocando vittima e feriti, aumentano i timori di incursioni aeree

Un drone proveniente dall'Ucraina ha abbattuto un convoglio ferroviario tra Mosca e Simferopol, uccidendo l'assistente del macchinista e ferendo il conducente. Nessun passeggero è rimasto ferito, ma l'attacco ha accentuato le tensioni nella penisola annessa dalla Russia e ha spinto le autorità di Novorossiysk a rafforzare le allerte anti‑drone.

Un drone ucraino ha compiuto un attacco contro un convoglio ferroviario che attraversava la penisola di Crimea , provocando la morte dell'assistente del macchinista e ferendo il conducente del treno, come comunicato dal governatore dell'area, Sergej Aksyonov, su Telegram nelle prime ore di lunedì.

Il treno, impegnato nella tratta regolare tra Mosca e Simferopol, non ha riportato feriti tra i passeggeri, i quali sono rimasti illesi nonostante l'impatto. L'accaduto si inserisce in una più ampia escalation di azioni militari su diversi fronti, dove le forze ucraine utilizzano droni per colpire obiettivi strategici ubicati nella regione annessa dalla Russia.

Il governatore ha sottolineato che l'attacco è stato mirato a colpire le infrastrutture di trasporto, un settore cruciale per la logistica russa e per il flusso di persone e merci verso la Crimea, considerata un punto nevralgico per la presenza militare e per il turismo russo. Le autorità locali hanno inoltre segnalato che, nello stesso periodo, le sirene di allarme per i raid dei droni sono state attivate nella città portuale di Novorossiysk, situata nella regione di Krasnodar lungo la costa del Mar Nero.

Novorossiysk è un nodo fondamentale per l'esportazione di petrolio e cereali russi e si trova a circa due ore di auto dal ponte ferroviario e stradale costruito da Mosca per collegare direttamente il continente alla penisola di Crimea. Le autorità hanno invitato i residenti a prendere precauzioni, evidenziando la crescente capacità di Kiev di raggiungere obiettivi situati a distanza considerevole dal fronte di combattimento, grazie all'uso di droni a lungo raggio.

Questo sviluppo ha intensificato le preoccupazioni sulla sicurezza dei civili e sulla stabilità delle infrastrutture critiche nella zona. L'attacco si colloca in un contesto più ampio di pressione economica e militare esercitata da Kiev sulla Crimea, che dal 2014 è sotto controllo russo dopo la sua annessione, una mossa che non è mai stata riconosciuta dalla comunità internazionale.

Negli ultimi mesi, i droni ucraini hanno concentrato le loro azioni sulle strutture petrolifere e di approvvigionamento di carburante, costringendo le autorità locali a rafforzare le misure di razionamento e a implementare controlli più severi sulle forniture di energia. Questo ha avuto ripercussioni sulla vita quotidiana dei residenti, che già affrontano difficoltà legate all'isolamento economico e alle sanzioni internazionali.

L'evento di lunedì dimostra come la guerra ibrida, combinando attacchi a media distanza con operazioni di sabotaggio, continui a evolversi, mettendo sotto pressione sia le capacità difensive russe sia la resilienza delle popolazioni civili nella regione contesa. (Reportage di Jekaterīna Golubkova da Tokyo; curato da Sonali Paul





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