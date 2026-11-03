Il management della centrale nucleare Zaporizhzhia conferma che un drone ucraino ha ucciso due persone, inclusa un'impiegata, aumentando le tensioni sulla sicurezza nucleare.

Il management della centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata in Ucraina e attualmente sotto il controllo delle forze russe, ha dichiarato martedì che un drone ucraino ha ucciso due persone all'interno di un'automobile. L'incidente ha coinvolto anche una donna dipendente della struttura nucleare più grande d'Europa, confermando l'escalation della violenza nella zona occupata.

Dettaglio dell'attacco aereo e vittime

Un comunicato ufficiale rilasciato dalla direzione della struttura non ha specificato l'esatto luogo geografico dove si è verificato l'attacco, limitandosi a confermare la morte dei due individui a bordo del veicolo. La direzione ha sottolineato che la dipendente deceduta rappresenta la terza vittima fatale registrata nelle ultime due settimane presso il sito industriale.

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Questo incidente porta a tredici il numero totale di morti tra il personale e i civili associati alla centrale dal mese di aprile, segnando un aumento significativo della mortalità nel periodo recente. Le autorità russe hanno condannato fermamente l'azione, definendola un atto mirato contro civili innocenti.

Posizione ufficiale e condanne del terrorismo

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, le forze russe hanno definito gli attacchi contro veicoli civili e l'uccisione di persone pacifiche come atti di terrorismo mirato. La dichiarazione ha aggiunto che le persone non devono essere considerate obiettivi militari, invitando alla cessazione immediata di tali azioni violente contro il personale civile.

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Al momento dell'annuncio, non è arrivato alcun commento da parte del governo ucraino, che ha mantenuto il silenzio ufficiale riguardo all'incidente. Questa assenza di dichiarazione lascia aperti i dibattiti sulle responsabilità e sulle dinamiche operative che hanno portato alla perdita di vite umane nella zona controllata.

Sicurezza nucleare e contesto internazionale

Le forze russe hanno assunto il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, composta da sei reattori, durante le prime settimane dell'invasione russa dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022. Da quel momento, ciascuna delle due parti in conflitto ha regolarmente accusato l'altra di compiere azioni militari che compromettono la sicurezza nucleare dell'impianto.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha dichiarato la scorsa settimana che un dipendente della centrale era stato ucciso, pur non fornendo ulteriori dettagli specifici sull'evento. Il direttore generale dell'IAEA, Rafael Grossi, ha ripetutamente chiesto moderazione militare nei pressi della struttura, sottolineando i rischi potenziali per la stabilità energetica globale.

Prossimi sviluppi e史orical context

Attualmente, la struttura è fuori servizio e rimane sotto stretta sorveglianza internazionale a causa delle continue preoccupazioni per la sicurezza. Il capo della società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato in luglio che l'ingegnere capo della centrale era stato ucciso da un drone ucraino nei pressi della struttura, aggiungendo un altro capitolo alla cronologia delle violenze.

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L'incidenza di questi attacchi ha sollevato nuove preoccupazioni sulla stabilità dell'impianto e sulla sicurezza del personale rimasto sul posto, in un contesto dove le accuse reciproche continuano a intensificarsi senza una risoluzione diplomatica immediata. La comunità internazionale osserva con attenzione l'evolversi della situazione.