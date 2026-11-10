Droni non identificati: Lettonia e Lituania invitano i cittadini a cercare riparo

Lettonia e Lituania avvertono la popolazione di diverse regioni per la minaccia di droni non identificati, mentre la Finlandia limita lo spazio aereo nel Golfo di Finlandia.

Mercoledì 11 novembre la Lettonia e la Lituania hanno invitato la popolazione di diverse regioni a cercare riparo a causa di droni non identificati che stavano entrando nei loro spazi aerei, provenendo dalla Russia o dalla Bielorussia. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters da Vilnius, nella stessa occasione sono stati attivati anche i caccia della difesa aerea della NATO.

Non sono stati segnalati feriti. Le autorità lituane per la gestione delle crisi hanno precisato che l'avviso riguardava anche Kaunas, la seconda città più popolosa del Paese, con circa 300.000 abitanti.

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Finlandia limita cieli e mare nel Golfo di Finlandia

La Finlandia, altro Paese confinante con la Russia, ha adottato mercoledì restrizioni temporanee allo spazio aereo e marittimo nella parte orientale del Golfo di Finlandia.

Le forze di difesa finlandesi hanno comunicato la misura tramite un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. Secondo le forze armate, si tratta di una misura precauzionale volta a garantire la sicurezza dei passanti e a consentire alle autorità di contrastare eventuali droni.

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La decisione è arrivata mentre droni ucraini stavano attaccando il nord-ovest della Russia, un'area che ospita importanti strutture di esportazione sul Mar Baltico e una grande raffineria di petrolio.

Droni sconfinati e tensioni tra Mosca e Kiev

Mosca accusa Kiev di usare lo spazio aereo della NATO come copertura per i propri attacchi, mentre Kiev sostiene che alcuni suoi droni siano stati deviati dalla rotta a causa di interferenze russe.

I droni militari ucraini sono entrati nello spazio aereo di Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania, alimentando il timore che la guerra in Ucraina si estenda ai Paesi NATO che confinano con la Russia e con la sua alleata Bielorussia.

I Paesi NATO attribuiscono la responsabilità di questi incidenti alla Russia, sostenendo che sia stata Mosca a far scoppiare la guerra. Le posizioni dei due fronti restano quindi distanti.

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Nel quadro di questi episodi, alcuni droni ucraini hanno mancato i bersagli durante gli attacchi contro i porti russi sul Mar Baltico utilizzati per il trasporto di petrolio. Ne sono derivati avvertimenti di sicurezza nei Paesi vicini e, quest'anno, persino il crollo del governo in Lettonia.

Negoziati di Abu Dhabi e prospettive per la guerra in Ucraina

Funzionari russi e ucraini si incontreranno ad Abu Dhabi martedì e mercoledì nell'ambito di una nuova iniziativa statunitense volta a porre fine alla guerra in Ucraina.

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che la guerra è vicina a una soluzione e che porvi fine potrebbe coinvolgere l'intera Europa.

Per i residenti delle regioni interessate dagli avvisi, il messaggio immediato resta quello di seguire le indicazioni delle autorità locali. La fonte non indica ulteriori scadenze oltre agli incontri di Abu Dhabi previsti per martedì e mercoledì.