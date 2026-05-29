Droni russi attaccano tre navi mercantili in transito nel Mar Nero, incendi spenti dagli equipaggi

Tre imbarcazioni battenti bandiera di Vanuatu, Comore e Panama sono state colpite da droni russi lungo il corridoio di esportazione ucraino nel Mar Nero; gli incendi sono stati estinti, ma l'attacco evidenzia la crescente minaccia alle rotte commerciali.

I droni russi hanno colpito tre navi mercantili con bandiera straniera nella tarda serata di giovedì e durante la notte, mentre i mezzi si trovavano sul corridoio marittimo di esportazione dell' Ucraina nel Mar Nero , ha riferito venerdì il vice primo ministro oleksiy kuleba.

Gli attacchi hanno provocato incendi a bordo delle imbarcazioni, ma gli equipaggi sono riusciti a spegnerli rapidamente grazie all'intervento tempestivo. L'autorità portuale ucraina ha confermato che le tre navi operavano sotto le bandiere di Vanuatu, delle Comore e di Panama, dimostrando come le rotte commerciali internazionali siano sempre più vulnerabili a operazioni militari non convenzionali.

Secondo le informazioni diffuse su Telegram dal ministro kuleba, la marina ucraina aveva già segnalato in precedenza un attacco contro la nave "Ant", un cargo di proprietà turca che viaggiava sotto bandiera di Vanuatu. L'imbarcazione era diretta verso la Turchia da uno dei porti dell'oblast' di Odesa, trasportando un carico di merci di valore. L'attacco ha generato un incendio all'interno della struttura e ha costretto l'equipaggio ad evacuare due membri feriti, che sono stati soccorsi dalle autorità locali.

Nonostante il danno, la nave è rimasta a galla e il carico non è stato compromesso in maniera definitiva. Questo episodio si inserisce in un più ampio contesto di ostilità marittime intraprese dalla Russia sin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, oltre quattro anni fa.

Mosca ha adottato una strategia di pressione costante sulle rotte di esportazione ucraina, mirata a compromettere i porti chiave e le infrastrutture logistiche, interferendo con il commercio estero e l'approvvigionamento di beni essenziali per l'economia di guerra di Kiev. Le autorità ucraine denunciano che tali operazioni non solo mettono a repentaglio la sicurezza dei veicoli commerciali, ma minacciano anche la stabilità dei flussi commerciali internali, con potenziali ripercussioni sui mercati globali delle materie prime.

Le forze armate ucraine rimangono vigili e promettono ulteriori misure di difesa per proteggere il corridoio marittimo, considerato vitale per l'esportazione di cereali, energia e altri prodotti strategici





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