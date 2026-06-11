Droni ucraini attaccano raffineria di petrolio in Russia, causando incendio

Droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio Afipsky nel Territorio di Krasnodar, in Russia, provocando un grave incendio all'interno dell'impianto. Anche le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo.

Una raffineria di petrolio in Russia è stata attaccata da droni ucraini nella notte, provocando un grave incendio all'interno dell'impianto. Inoltre, le forze russe hanno attaccato l' Ucraina con missili balistici Iskander-M e droni di vario tipo, durante la notte.

L'Aeronautica militare ucraina ha abbattuto 195 droni russi. I sistemi di difesa aerea, gli aerei, le unità missilistiche antiaeree, i sistemi di guerra elettronica, i gruppi di fuoco mobili e i sistemi senza pilota delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. L'attacco è ancora in corso, poiché diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo





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