Una serie di attacchi con droni provenienti dall'Ucraina ha danneggiato obiettivi civili, energetici e industriali in Saratov, Kirov, Rostov, Voronezh, Belgorod e Crimea, provocando feriti e restrizioni sulla vendita di benzina.

I droni provenienti dall' Ucraina hanno intensificato la loro campagna di attacchi contro le infrastrutture russe, colpendo numerosi obiettivi energetici e industriali in una serie di regioni situate nel cuore della Federazione.

Nelle prime ore dell'alba di domenica, le autorità locali hanno confermato diversi danni, segnalando che le strutture civili ed energetiche sono state gravemente compromesse. A Saratov, una zona strategica lungo il fiume Volga nota per le sue numerose raffinerie di petrolio, il governatore Roman Busargin ha utilizzato la piattaforma Telegram per informare i cittadini che le infrastrutture civili sono state danneggiate da attacchi con droni.

Questo incidente si inserisce in un trend di aggressioni aeree che, negli ultimi anni, hanno preso di mira le raffinerie della regione, compromettendo la capacità di approvvigionamento energetico locale e aumentando le preoccupazioni sulla sicurezza dei residenti. Nella regione di Kirov, situata a nord-est di Mosca e a circa 1.300 chilometri dal territorio controllato dall'Ucraina, il governatore Alexander Sokolov ha riportato che un impianto situato nel distretto di Urzhumsky è stato colpito da un drone.

Le autorità non hanno fornito dettagli precisi sull'entità dei danni, ma hanno sottolineato il potenziale impatto sulla produzione industriale locale. Parallelamente, i governatori delle regioni di Rostov, Voronezh e Belgorod - tutte confinanti direttamente con l'Ucraina - hanno comunicato svariate incursioni aeree. A Belgorod, tre civili sono stati feriti a seguito degli attacchi, sollevando preoccupazioni sulla protezione delle popolazioni civili nelle zone di frontiera.

Le ferite riportate sono state descritte come di lieve entità, ma l'incidente evidenzia la crescente vulnerabilità delle strutture quotidiane e infrastrutturali nella zona. Nel frattempo, nella penisola di Crimea, ancora sotto il controllo russo, il governatore Sergei Aksyonov ha annunciato l'introduzione di restrizioni sulla vendita di benzina, senza spiegare le ragioni di questa decisione.

Gli osservatori suggeriscono che la misura potrebbe essere una risposta alle continue aggressioni ucraine contro le infrastrutture di rifornimento di carburante nella Russia sud-occidentale, una zona particolarmente sensibile per la vicinanza a Mosca e al Mar Nero. Le restrizioni sulla benzina potrebbero avere ripercussioni sia sull'economia locale che sulla capacità di mobilità dei residenti della Crimea, aggravando ulteriormente le tensioni già esistenti nella regione.

Gli esperti di geopolitica segnano che questi sviluppi indicano un'escalation di pressione tattica da parte di Kiev, mirata a indebolire le risorse energetiche e logistiche della Russia, mentre Mosca risponde con misure di sicurezza più rigorose e politiche di controllo dei consumi. In conclusione, la serie di attacchi con droni evidenzia una nuova fase del conflitto, in cui l'uso di tecnologie aeree non convenzionali svolge un ruolo cruciale nella strategia di guerra asimmetrica, influenzando direttamente la vita quotidiana dei civili e la stabilità delle regioni interessate





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