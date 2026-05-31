Droni ucraini colpiscono infrastrutture energetiche in più regioni russe, incendio alla raffineria di Saratov

L'Ucraina ha condotto una vasta campagna di attacchi con droni contro infrastrutture energetiche in diverse regioni della Russia, tra cui una raffineria a Saratov, una stazione di pompaggio dell'oleodotto e depositi di carburante. Le autorità russe riportano danni e incendi, mentre la difesa russa afferma di aver abbattuto centinaia di droni. Tensioni anche sull'accusa di un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

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Il 31 maggio (Reuters) - I droni ucraini hanno colpito nella notte obiettivi in diverse regioni russe, tra cui una stazione di pompaggio dell'oleodotto, una raffineria e un deposito di carburante, hanno detto domenica le autorità russe e ucraine, in un'escalation di attacchi contro le infrastrutture energetiche spesso a centinaia di chilometri all'interno della Russia. Lo Stato Maggiore dell'Ucraina ha detto di aver colpito la raffineria di petrolio di Saratov sul fiume Volga, causando un vasto incendio.

Il governatore della regione di Saratov, Roman Busargin, ha dichiarato su Telegram che 'infrastrutture civili' sono state danneggiate dall'attacco, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

'Durante la notte, i nostri soldati hanno applicato le sanzioni a lungo raggio dell'Ucraina contro una raffineria di petrolio a Saratov, in Russia. Questa si trova a circa 700 km dalla linea del fronte', ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Non tutti i droni hanno colpito i loro obiettivi. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 216 droni durante la notte.

Kiev ha dichiarato di aver colpito anche la stazione di pompaggio di Lazarevo nella regione di Kirov, a nord-est di Mosca e a circa 1.300 km dal territorio ucraino, che serve l'oleodotto Surgut-Gorky-Polotsk, che trasporta il petrolio russo dalla Siberia alla Bielorussia. Il governatore della regione di Kirov, Alexander Sokolov, ha dichiarato che i droni hanno colpito un impianto nella regione, ma non ha fornito ulteriori informazioni.

Nella regione di Rostov, che confina con il Donbas ucraino, il fulcro dei combattimenti nella guerra che dura da più di quattro anni, le autorità della città di Matveyev Kurgan hanno dichiarato che un grande incendio è divampato dopo che i droni hanno colpito un deposito di carburante nella città, che confina con la parte della regione di Donetsk sotto controllo russo. Anche i governatori delle regioni di Voronezh e Belgorod, entrambe confinanti con l'Ucraina, hanno riportato danni e tre civili sono rimasti feriti a Belgorod.

Sulla penisola crimea sotto controllo russo, il governatore filorusso Sergei Aksyonov ha dichiarato che le autorità stavano introducendo restrizioni sulla vendita di benzina. Non ha specificato il motivo, ma l'Ucraina da mesi sta colpendo le infrastrutture di carburante nel sud-ovest della Russia, vicino alla Crimea. L'Aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 229 droni durante la notte, 212 dei quali sono stati abbattuti sul nord e sull'est dell'Ucraina.

La Russia ha accusato l'Ucraina di aver colpito un'autorimessa della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel territorio ucraino occupato, domenica. Il ministero degli Esteri ucraino ha negato l'accusa, che segue una separata accusa di un attacco alla centrale ieri, che l'Ucraina ha negato anche quello.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che ha ispettori nella centrale occupata e amministrata dai russi, ha dichiarato domenica che il suo team ha osservato danni a un edificio turbine causati da droni sabato, ma non ha specificato di chi fossero i droni. (Reporting by Felix Light and Max Hunder; Editing by Kevin Liffey and David Holmes





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