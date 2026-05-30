Droni ucraini colpiscono petroliera e deposito di petrolio in Russia

Nella notte, droni ucraini hanno attaccato una petroliera nel porto di Taganrog e un deposito di petrolio ad Armavir, causando incendi domati senza fuoriuscite. Due feriti a Taganrog, stato di emergenza prorogato. Quasi 50 droni abbattuti nella regione di Rostov.

Nella notte tra venerdì e sabato, droni ucraini hanno colpito una petroliera nel porto di Taganrog , nella regione russa di Rostov, e un deposito di petrolio nella città di Armavir, nella vicina regione di Krasnodar.

Lo hanno riferito sabato le autorità locali, precisando che gli incendi sono stati domati e non si registrano fuoriuscite di petrolio. Il governatore della regione di Rostov, Yury Slyusar, ha dichiarato su Telegram che le fiamme sulla nave e nel porto sono state spente e che due persone sono rimaste ferite. Il sindaco di Taganrog, Svetlana Kambulova, ha annunciato la proroga dello stato di emergenza locale, introdotto il 27 maggio, a seguito degli attacchi.

Nel frattempo, ad Armavir, un incendio scoppiato in un deposito di petrolio nella zona industriale è stato circoscritto e non ha causato vittime, secondo le autorità locali. Slyusar ha inoltre riferito che quasi 50 droni sono stati abbattuti nella regione, con attacchi segnalati in tutta la provincia, che confina con il Donbas ucraino, epicentro dei combattimenti tra Russia e Ucraina.

Gli attacchi con droni ucraini contro le infrastrutture petrolifere russe si sono intensificati nelle ultime settimane, come parte di una strategia volta a colpire obiettivi strategici in profondità nel territorio russo. La regione di Rostov, in particolare, è spesso bersaglio di incursioni aeree, data la sua vicinanza al confine ucraino e la presenza di importanti nodi logistici e militari.

Il porto di Taganrog, situato sul Mar d'Azov, è un punto di transito cruciale per le esportazioni di grano e petrolio russo, mentre il deposito di Armavir rifornisce di carburante le forze armate russe impegnate nel conflitto. Le autorità russe hanno denunciato l'uso di droni kamikaze di fabbricazione occidentale da parte dell'Ucraina, mentre Kiev ha rivendicato la responsabilità di diversi attacchi simili nelle scorse settimane, affermando che mirano a indebolire la capacità bellica russa.

L'incidente di Taganrog e Armavir arriva dopo una serie di esplosioni in raffinerie e depositi di petrolio in diverse regioni russe, tra cui Krasnodar, Rostov e persino in Crimea annessa. Gli esperti militari ritengono che questi attacchi rappresentino un tentativo dell'Ucraina di portare la guerra sul territorio russo, creando pressione psicologica e logistica sul Cremlino.

Tuttavia, il governo russo ha minimizzato l'impatto degli attacchi, assicurando che le difese aeree stanno funzionando efficacemente e che i danni sono limitati. La situazione rimane tesa lungo tutto il confine, con scambi di artiglieria e incursioni di droni che si verificano quasi quotidianamente. Le autorità regionali hanno rafforzato le misure di sicurezza e invitato la popolazione a segnalare eventuali oggetti sospetti. Nel frattempo, la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, mentre i negoziati di pace rimangono in stallo.

L'Unione Europea ha condannato l'escalation di attacchi contro le infrastrutture civili, senza però prendere una posizione chiara sugli attacchi ucraini in territorio russo. Gli Stati Uniti, dal canto loro, continuano a fornire assistenza militare a Kiev, compresi sistemi di difesa aerea e droni.

L'impatto economico degli attacchi non è ancora stato quantificato, ma gli analisti prevedono un aumento della volatilità dei prezzi del petrolio e del grano sui mercati globali, dato che la regione del Mar d'Azov è una delle principali vie di esportazione per la Russia. L'incendio alla petroliera di Taganrog ha sollevato preoccupazioni ambientali, anche se le autorità hanno assicurato che non vi sono state fuoriuscite di idrocarburi.

Il governo russo ha avviato un'indagine per stabilire le responsabilità e migliorare le difese aeree. Nel frattempo, la popolazione di Taganrog e Armavir resta in allerta, con blackout elettrici e interruzioni temporanee dei servizi in alcune zone. In conclusione, l'attacco con droni della scorsa notte rappresenta un'escalation significativa nel conflitto tra Russia e Ucraina, con implicazioni militari, economiche e ambientali. Mentre le due parti continuano a scambiarsi accuse, i civili nelle zone di confine pagano il prezzo più alto.

La comunità internazionale osserva con preoccupazione, sperando in una de-escalation che però appare ancora lontana





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