Droni ucraini colpiscono ponte di Crimea: danni lievi, traffico ripreso

I droni ucraini hanno colpito il ponte di Kerch causando danni minori. Il Cremlino conferma la riapertura del traffico dopo i limiti imposti domenica 16 novembre.

Ucraini hanno condotto un attacco notturno utilizzando droni contro il ponte di Crimea, la struttura strategica che collega la Russia alla penisola della Crimea attraverso lo Stretto di Kerch. L'assalto è avvenuto nelle ultime ore del 15 novembre 2024, con i risultati ufficiali resi noti lunedì 16 novembre dal Cremlino e dall'amministrazione locale della regione.

Valutazione danni e ripristino viabilità

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato a una telefonata con i giornalisti che stanno valutando i danni minori riportati dall'infrastruttura. Ha confermato esplicitamente che il traffico sul ponte continua normalmente dopo le interruzioni temporanee. Questa dichiarazione ufficiale serve a rassicurare il pubblico sulla stabilità della rotta logistica principale.

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In precedenza, il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov, sostenuto dalla Russia, aveva annunciato che il traffico sarebbe stato limitato fino a circa mezzogiorno del 16 novembre. Questa misura temporanea ha permesso alle autorità di verificare lo stato della carreggiata e delle rotaie ferroviarie senza causare disagi prolungati agli utenti.

Importanza strategica dell'infrastruttura

Il ponte della Crimea, lungo 19 km, rappresenta l'unico collegamento diretto tra la rete dei trasporti della Russia continentale e la penisola di Crimea. La Russia ha annesso la Crimea dall'Ucraina nel 2014, e questa infrastruttura è diventata un simbolo politico fondamentale. È ampiamente considerata uno dei progetti infrastrutturali di punta del presidente russo Vladimir Putin.

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La struttura è composta da una carreggiata stradale e una linea ferroviaria separate, entrambe sostenute da robusti pilastri in cemento. Queste sezioni cedono il passo a una campata più ampia, mantenuta da archi in acciaio, nella zona dove le navi possono transitare liberamente tra il Mar Nero e il più piccolo Mar d'Azov. Questa ingegneria complessa è stata studiata per bilanciare il trasporto pesante con la navigazione commerciale.

Storia degli attacchi e contesto bellico

Il ponte di Kerch è stato oggetto di attacchi da parte dell'Ucraina in diverse occasioni dall'inizio dell'invasione su larga scala da parte di Putin nel febbraio 2022. L'infrastruttura è stata una via di rifornimento fondamentale per le forze russe impegnate nel conflitto in Ucraina, rendendola un bersaglio militare prioritario per Kiev.

Un attacco precedente, avvenuto nell'ottobre 2022 con un camion bomba, ha provocato la morte di quattro persone e ha limitato la capacità del ponte per diversi mesi. Quel evento aveva causato significative interruzioni nella catena di approvvigionamento russo. L'attacco notturno recente segue un'intensificazione degli attacchi russi negli ultimi mesi contro i ponti in Ucraina, inclusi quelli nella capitale Kiev.

Reazioni internazionali e prospettive future

La comunità internazionale mantiene una posizione distintamente diversa rispetto alla Russia sulla sovranità della regione. Pochi paesi hanno riconosciuto la Crimea come parte della Federazione Russa, considerando l'annessione illegale secondo il diritto internazionale. Nonostante questa mancanza di riconoscimento globale, il Cremlino ha affermato che la questione territoriale è stata chiusa per sempre.

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Le conseguenze immediate di questo attacco includono il ripristino completo della viabilità, ma anche il mantenimento di un alto stato di allerta per la manutenzione e la difesa dell'infrastruttura. I prossimi passi previsti dalle autorità russe includono il monitoraggio costante delle condizioni strutturali e il potenziamento delle misure di sicurezza aerea intorno allo Stretto di Kerch.