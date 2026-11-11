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Droni ucraini incendi‐porto Ust‑Luga: Mosca afferma 146 abbattimenti

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Droni ucraini incendi‐porto Ust‑Luga: Mosca afferma 146 abbattimenti
Ust-Luga · Mosca · Aleksandr Drozdenko
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Mosca denuncia 146 droni abbattuti nella notte e l'attacco di droni ucraini che ha causato un incendio al porto Ust‑Luga in Mar Baltico. L'evento scuote la sicurezza energetica russa.

L'attacco di droni ucraini sul porto petrolifero di Ust‑Luga, sul Mar Baltico, ha causato un incendio che ha messo in pericolo le operazioni di esportazione di petrolio dalla Russia occidentale. L'azione è stata comunicata dal governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, attraverso un post su Telegram.

Operazioni di difesa aerea russa: 146 droni neutralizzati

Secondo Drozdenko, la difesa aerea russa ha abbattuto 146 droni nella regione di Leningrado durante la notte. Inoltre, l'aeroporto di Pulkovo, che serve San Pietroburgo e la regione circostante, ha annullato 18 voli a causa dei continui attacchi con i droni, come riportato dall'agenzia di stampa statale Tass.

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Posizioni dei coinvolti: Mosca e Ucraina in pieno contenzioso

Mosca sottolinea che le "operazioni di combattimento proseguono" e che l'attenzione è concentrata sul blocco delle risorse energetiche per ridurre le entrate del Cremlino. L'Ucraina, d'altra parte, ha intensificato gli attacchi con i droni negli ultimi 18 mesi nel tentativo di minare la capacità russa di finanziare la guerra.

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Impatto sul porto Ust‑Luga e prospettive future

L'incendio al porto di Ust‑Luga ha interrotto temporaneamente le attività di esportazione di petrolio, compromettendo la catena di approvvigionamento russa. La regione di Leningrado continua a monitorare la sicurezza delle infrastrutture chiave e prevede di riorganizzare le operazioni di volo dell'aeroporto di Pulkovo per garantire la sicurezza dei passeggeri.

I passi successivi nelle operazioni di difesa e nella sicurezza energetica

Le autorità russe hanno annunciatAm di intensificare le difese aeree nella regione e di esaminare le vulnerabilità delle reti energetiche occidentali della Russia. L'attuale situazione continua a creare tensioni a livello internazionale mentre le piattaforme di esportazione di petrolio rimangono oggetto di focalizzazione per le operazioni militari ucraino‑russe.

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Ust-Luga Mosca Aleksandr Drozdenko Pulkovo Industria Energetica Russa

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