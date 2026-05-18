Drug debt kidnapping suspect apprehended with international help in Spain

A 26yearold man who fled the country with false documents managed to hide in Austria but was finally located and apprehended by Spanish authorities with the help of Italian ones. The suspect's former football team, Roma, was deeply connected to the case as he is an ex primavera (academy prospect) player.

Il rapimento alla vigilia di Natale del 2022 per un debito di droga da nove mila euro. Al vertice della banda l'ex primavera della Roma Aboudramane Diaby.

Il 26enne Dylan Londono Reyes era riuscito ad allontanarsi all'estero utilizzando documenti falsi e aveva trovato rifugio a Cadice, in Andalusia, dove era stato localizzato e bloccato grazie alla cooperazione internazionale tra le autorità italiane e quelle spagn备用ue. L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia della Procura di Roma, aveva già portato all'arresto di Aboudramane Diaby, ex promessa delle giovanili giallorosse, condannato a nove anni, e di Osvaldo Isaac Jimenez Gonzalez.

Con l'estradizione di Reyes si completa ora il quadro investigativo ricostruito dalla Squadra mobile capitolina. Secondo gli inquirenti, il rapimento sarebbe stato organizzato per costringere la vittima a saldare un presunto debito di circa 9mila euro legato al traffico di droga. Il giovane fu circondato all'uscita del locale, aggredito e caricato con la forza su un'auto dal commando. La polizia lo liberò dopo circa dodici ore di prigionia.

Decisive per l’inchiesta sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici successivi, che hanno consentito agli investigatori di ricostruire ruoli e gerarchie del gruppo criminale. Gli arresti eseguiti nel febbraio 2024 avevano già delineato un’organizzazione con una struttura criminale militarmente organizzata. Reyes, ritenuto il terzo uomo del raid, è stato preso in consegna dagli agenti della Mobile e della Polaria di Fiumicino dopo il trasferimento in Italia disposto in esecuzione del mandato di arresto europeo





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Drug Debt Kidnapping Drug Trafficking International Cooperation Football Club And Suspect's Connection Cooperation Between Italy And Spain For Arrest

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