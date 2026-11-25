Dmytro Hryhoryev di DTEK svela il cambio tattico di Mosca. Gli attacchi mirano alla trasmissione, isolando Odessa e bloccando le esportazioni di grano nel 2026.

La strategia russa contro il sistema energetico ucraino ha subito una radicale evoluzione tattica, spostando il focus dalla distruzione della capacità produttiva all'interruzione deliberata delle linee di trasmissione. Questa nuova direttiva offensiva mira specificamente a isolare le aree urbane chiave, come Odessa, impedendo la corretta distribuzione dell'energia elettrica generata nelle regioni occidentali del paese verso i centri di consumo nel resto dell' Ucraina.

La nuova tattica russa contro la rete elettrica

Dmytro Hryhoryev, responsabile locale per DTEK nella regione di Odessa, ha illustrato chiaramente questa strategia durante l'ispezione delle macerie di una sottostazione elettrica danneggiata a seguito dei recenti attacchi missilistici. Hryhoryev ha dichiarato che l'obiettivo primario di Mosca non è più la semplice riduzione della produzione, ma la creazione di un punto di non ritorno nella capacità di trasporto nazionale, tagliando fuori la città portuale dal resto della rete.

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Questa evoluzione operativa è stata confermata anche da Maxim Timchenko, amministratore delegato di DTEK, la più grande azienda energetica privata dell'Ucraina. Timchenko ha spiegato che, sebbene la nazione stia generando elettricità sufficiente per soddisfare i propri fabbisogni interni, il vero problema risiede nella logistica della consegna. La capacità di trasporto è diventata il collo di bottiglia critico, poiché le infrastrutture di trasmissione sono sotto assedio costante e sistematico da parte delle forze armate russe.

Impatto su Odessa e isolamento energetico

Odessa, che rappresenta il principale porto dell'Ucraina e la porta d'accesso vitale per le esportazioni di grano verso i mercati globali, si trova ora al centro di questa guerra economica ed energetica. Con una popolazione di circa un milione di abitanti, la città è stata targettizzata ripetutamente, ma la natura degli attacchi è cambiata drasticamente. I danni alle sottostazioni complesse, dotate di componenti specializzati e difficili da sostituire, possono lasciare intere regioni senza corrente per giorni o addirittura settimane, compromettendo la stabilità sociale ed economica della zona.

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I dati confermano la gravità della situazione: dopo un vasto attacco lanciato alla fine della settimana precedente, quasi 240.000 persone nella regione di Odessa sono rimaste senza riscaldamento. Questa crisi infrastrutturale si è verificata in concomitanza con l'arrivo di un forte calo delle temperature invernale, aggravando le condizioni di vita per la cittadinanza. Secondo i dati governativi, anche due giorni dopo l'attacco iniziale, i disagi permanevano significativi, con circa 9.000 focolai domestici ancora senza energia elettrica.

Resilienza di DTEK e risposta ucraina

Nonostante le avversità, DTEK ha dichiarato che la Russia ha colpito il 60% delle sottostazioni nella regione di Odessa, tuttavia gli interventi di riparazione hanno permesso di ripristinare i servizi essenziali e mantenere l'infrastruttura connessa. Hryhoryev ha evidenziato l'adattabilità tecnica del personale locale, affermando che l'azienda ha imparato a gestire situazioni estreme che non trovano riscontro nei manuali standard di ingegneria energetica. Lo scopo è accelerare i tempi di ripristino per limitare l'impatto sulle attività civili.

La resilienza messa in campo dalle compagnie energetiche ucraine è stata testata fino all'estremo. Hryhoryev ha rivelato che alcune sottostazioni critiche sono state colpite fino a cinque volte consecutivamente, costringendo i tecnici a operare in condizioni di pericolo e urgenza. Questa resistenza fisica e tecnica è fondamentale per impedire che la tattica russa di isolamento completo abbia successo, mantenendo aperte le arterie vitali per la distribuzione nazionale.

Contesto geopolitico e negoziati falliti

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha sostenuto pubblicamente che l'obiettivo strategico di Mosca è rendere le principali città ucraine inabitabili, colpendo deliberatamente i civili e le infrastrutture civili. In risposta a questa escalation, Kiev ha più volte proposto alla Russia di sospendere i propri attacchi alle strutture di raffinazione del petrolio, che hanno già danneggiato significativamente la capacità produttiva russa, in cambio di un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche ucraine.

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Questa proposta diplomatica è stata finora rifiutata da Mosca, che nega di mirare intenzionalmente alla popolazione civile e sostiene che le infrastrutture energetiche vitali rappresentino obiettivi militari legittimi. La disputa rimane bloccata, lasciando l'Ucraina a dover fronteggiare da sola la crescente minaccia contro il suo scheletro infrastrutturale, mentre la comunità internazionale monitora le conseguenze umanitarie ed economiche di questa nuova fase del conflitto.