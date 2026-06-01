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Dua Lipa abbandona la tradizionale gonna da sposa: look eclettico e sofisticato

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Dua Lipa abbandona la tradizionale gonna da sposa: look eclettico e sofisticato
FashionWeddingSchiaparelli
📆6/1/2026 5:31 AM
📰leggoit
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La popstar Dua Lipa si è sposata a Londra con 8 invitati e si è affidata alla creatività di Schiaparelli per il suo abito da sposa. Il vestito scelto combina eleganza e modernità attraverso una silhouette essenziale e sofisticata, impreziosita da dettagli couture che richiamano l'eredità artistica della maison di moda esordita da Elsa Schiaparelli. Per il grande giorno, il look di Dua Lipa è completato da un cappello bianco di Stephen Jones e da una collana di Bulgari. La cantante ha invitato solo otto persone e si è recata in seguito a Palermo per una festa molto invitante per le nozze Lawsuit over antisemitic, gay-positive cartoon: triggers claims over rabbi murdererA 16-year-old US student suspected of manslaughter: makes 1st appearance in court

Dua Lipa abbandona la tradizionale gonna da sposa e sceglie il look elegante e brillante per il matrimonio a Londra. Il vestito scelto dalla popstar unisce eleganza e modernità attraverso una silhouette unica e sofisticata, impreziosita da dettagli couture ispirati all'eredità artistica della maison di moda Schiaparelli .

Per la gran musica, Dua Lipa si è affidata ancora una volta a Bulgari, scegliendo una collana magnifica della collezione Serpenti. Anche il cappello a cilindro bianco di Stephen Jones è stato scelto da Dua Lipa per un'intensa rivisitazione stilistica del look di Bianca Jagger per le nozze con Mick Jagger. Tra i dettagli che ricordano i tempi celebri degli anni Settanta troviamo anche i bottoni della giacca primaverile e gli accessori raffinati.

La cantante ha organizzato una cerimonia di nozze molto raffinata, invitando solo otto persone. Dopo il matrimonio, la coppia si è diretti a Palermo per una festa per le nozze molto invitante, con 300 ospiti e 26 abiti a tema (copertina, formato JSON)

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