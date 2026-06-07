Il weekend di giugno a Palermo ha ospitato le celebrazioni del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, trasformando il centro storico in un set hollywoodiano. Tra visite esclusive alla GAM, gala al Palazzo Ganci Valguarnera e proteste dei residenti per la chiusura delle vie, l'evento ha messo in luce il fascino culturale della città e le sfide di gestire manifestazioni di alto profilo.

Il centro storico di Palermo è stato trasformato in un vero e proprio set cinematografico, con veicoli neri dalle lenti oscurate e un rigido protocollo di sicurezza che ha richiesto persino il rilascio di braccialetti identificativi per chiunque volesse attraversare i varchi di accesso.

Il panorama si è così animato di luci, telecamere e personale di produzione, mentre la città si preparava ad ospitare un weekend di eventi esclusivi dedicati alla celebrazione del matrimonio della popstar mondiale Dua Lipa e dell'attore britannico Callum Turner. Il rito civile, tenutosi in segreto a Londra il 31 maggio scorso presso l'Old Marylebone Town Hall, ha lasciato spazio a una serie di riti pubblici, tra cui una visita privata alla Galleria d'Arte Moderna, chiusa al pubblico per l'occasione, e una sfilata trionfale in Piazza Croce dei Vespri.

Il contesto storico è stato valorizzato dalla presenza del settecentesco Palazzo Ganci Valguarnera, celebre per la scena del ballo nel film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti, che ha fornito uno sfondo prestigioso alle celebrazioni. Dua Lipa, 30 anni, è da tempo una delle icone della musica pop, con milioni di streaming e una presenza costante nelle classifiche internazionali.

Accanto a lei, Callum Turner, 36, è un attore e modello britannico emergente, noto per il suo ruolo nella saga "Animali fantastici" e nella serie televisiva "Masters of the Air". La loro storia d'amore, iniziata a gennaio 2024, è stata formalizzata nella primavera del 2025 con un anello in oro giallo e diamanti creato dallo stesso Turner.

L'uomo, nato e cresciuto a Chelsea, proviene però da una famiglia della working class, avendo vissuto in una delle poche aree popolari rimaste del quartiere. Questa esperienza ha forgiato il suo carattere, mantenendolo legato alle radici e ai valori della comunità di quartiere, elemento che ha influenzato la sua filosofia di vita fatalista e il suo credo che l'universo guidi le persone verso il loro destino.

Il legame della coppia con Palermo affonda le radici nell'estate del 2025, quando una vacanza sulla costa siciliana li aveva conquistati per le sue bellezze artistiche e culturali. Il weekend del 5‑7 giugno ha quindi visto la città accogliere gli ospiti con una serie di iniziative: una visita esclusiva alla GAM, una passeggiata storica tra le vie del centro, e un cocktail di gala presso il Palazzo Ganci Valguarnera.

L'amministrazione comunale ha sottolineato il valore turistico e culturale dell'evento, evidenziando l'opportunità di promuovere Palermo a livello internazionale come meta d'élite. Tuttavia, non sono mancate le critiche dei residenti: la chiusura del centro storico ha generato disagi alla circolazione, proteste dei commercianti e un dibattito acceso sulla gestione degli spazi pubblici durante eventi di grande portata. La municipalità ha promesso di valutare soluzioni più inclusive per il futuro, cercando di bilanciare la promozione culturale con le esigenze quotidiane della cittadinanza





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