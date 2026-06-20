Dua Lipa e Callum Turner: il matrimonio siciliano con l'abito da sposa Chanel, un sogno di alta sartoria

Dua Lipa si è sposata in Sicilia con Callum Turner, indossando il primo abito nuziale Haute Couture di Chanel realizzato da Matthieu Blazy. La cerimonia, intima e sicura, ha unito tradizione siciliana e moda parigina, mentre la luna di miele ha proseguito a Roma davanti alla Fontana di Trevi.

Dua Lipa ha celebrato il suo matrimonio in Sicilia, scegliendo un sogno sartoriale firmato Chanel per la sposa. Il matrimonio si è svolto tra il cinque e il sette giugno, in una location esclusiva del sud Italia, dove la cantautrice e l'attore Callum Turner hanno ricevuto la benedizione delle loro famiglie e degli amici più intimi.

La cerimonia, organizzata con una cura maniacale per la sicurezza, ha avuto luogo in un palazzo storico con vista sul mare e ha sottolineato la volontà della coppia di vivere un evento intimo ma al contempo spettacolare. L'atmosfera è stata permeata da un delicato mix di tradizione siciliana e haute couture francese, una fusione che ha trovato la sua massima espressione nel vestito da sposa realizzato da Chanel.

Il gossip fashion più importante riguarda l'abito nuziale, il primo progetto di alta sartoria per una sposa della Maison, ideato da Matthieu Blazy, capo atelier di Chanel. Il vestito, realizzato a mano negli atelier di Rue Cambon a Parigi, si caratterizza per una silhouette aderente a forma di sirena che si apre in uno strascico di grande impatto.

Il drappeggio è una vera cascata di ricami e ornamenti che incorniciano la schiena nuda della sposa, trasformando il completo in un capolavoro d'atelier. Il dettaglio più simbolico è l'uso di un fiore, scelto da Callum Turner, che rappresenta la passione e l'amore intenso che lega i due protagonisti. Chanel ha espresso il proprio onore nell'avere vestito la cantante, definendola "una donna meravigliosa nel suo giorno più bello".

Dopo la cerimonia, la luna di miele è proseguita con un viaggio dalla Sicilia a Roma, dove la coppia ha condiviso un bacio romantico davanti alla Fontana di Trevi, suggellando così il loro amore davanti a uno dei simboli più iconici d'Italia. I media hanno rapidamente diffuso le immagini della sposa avvolta nello strascico di Chanel, attirando l'attenzione non solo degli appassionati di musica ma anche degli estimatori di moda, per la rara occasione di vedere una creazione di alta sartoria indossata in un contesto reale.

Il matrimonio di Dua Lipa rappresenta, quindi, un punto di convergenza tra pop culture e alta moda, confermando la tendenza delle celebrità a scegliere abiti su misura realizzati dalle case più prestigiose del mondo, con un'attenzione particolare ai dettagli simbolici che raccontano la loro storia d'amore





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