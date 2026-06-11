Dua Lipa e Callum Turner in luna di miele a Tropea: tra lusso e tradizioni calabresi

La star Dua Lipa e l'attore Callum Turner scelgono la bellezza di Tropea per la loro luna di miele, soggiornando in un antico convento e cenando nei vicoli del borgo.

Tropea , il gioiello incastonato sulle scogliere della Calabria , è diventata recentemente l'epicentro dell'attenzione internazionale grazie alla visita di due icone della cultura pop contemporanea: la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner .

La coppia, impegnata in una luna di miele che sembra unire il fascino della Sicilia alla bellezza selvaggia della Calabria, ha scelto di immergersi nell'atmosfera suggestiva del borgo, cercando un equilibrio tra l'esclusività del lusso e la semplicità delle tradizioni locali. Nonostante il tentativo di mantenere un profilo basso, l'arrivo di personalità di tale calibro ha inevitabilmente scosso la quiete estiva della località, trasformando ogni loro spostamento in un evento mediatico di grande rilievo per l'intera regione.

Il soggiorno della coppia ha trovato rifugio nelle mura di Villa Paola, un boutique hotel di eccezionale pregio ricavato da un antico convento. La struttura, che si affaccia direttamente sulle acque cristalline del Mar Tirreno, offre quell'intimità e quella raffinatezza necessarie per una fuga romantica, permettendo ai due di godere di panorami mozzafiato lontano dagli sguardi indiscreti.

Tuttavia, l'attrattiva della cucina locale ha spinto Dua Lipa e Callum Turner a lasciare il comfort della loro suite per esplorare i vicoli del centro storico. La scelta è ricaduta su Il Convivio, un ristorante celebre per la sua posizione pittoresca, dove i tavoli sono disposti lungo i passaggi stretti del borgo, creando un'atmosfera intima e autentica.

Il gestore del locale ha raccontato con entusiasmo l'esperienza, sottolineando come la coppia, pur arrivando accompagnata da una scorta per garantire la sicurezza, si sia dimostrata estremamente semplice e cordiale. I due hanno ordinato piatti tipici senza eccessive pretese, apprezzando sinceramente la qualità del cibo e l'ospitalità calorosa della regione. Al termine della serata, i complimenti rivolti al personale sono stati il segno di un apprezzamento genuino per l'accoglienza calabrese.

Questa visita non è passata inosservata alle autorità locali, in particolare al sindaco Giovanni Macrì, che ha colto l'occasione per fare una riflessione strategica sul turismo del territorio. Secondo il primo cittadino, la presenza di star internazionali rappresenta un potente strumento di marketing territoriale a costo zero, capace di proiettare l'immagine di Tropea su scala globale.

Il sindaco ha enfatizzato come la strategia della località sia quella di puntare su autenticità e qualità, attirando un turismo selezionato che non cerca solo il lusso sfrenato, ma un'esperienza umana e culturale profonda. L'arrivo di Dua Lipa si inserisce in un trend più ampio: poco prima, le acque al largo di Tropea avevano ospitato l'Utopia, l'imponente superyacht di oltre settanta metri di proprietà del miliardario canadese Norman Murray Edwards.

Questo flusso di visitatori di alto profilo conferma la reputazione della Calabria come destinazione d'élite, capace di coniugare l'estetica della natura incontaminata con servizi di altissimo livello. Nonostante l'uso di yacht sontuosi e la protezione di scorte private, mantenere la privacy durante l'estate nel Sud Italia si rivela spesso un'impresa quasi impossibile.

Il calore umano della popolazione locale, unito alla curiosità dei turisti, rende ogni gesto un potenziale contenuto virale, come dimostrato dai video già circolati sui social media che ritraggono la coppia durante la cena. Questo fenomeno, tuttavia, non sembra disturbare la coppia, che continua a esplorare le meraviglie del Bel Paese, lasciando dietro di sé una scia di ammirazione e una rinnovata consapevolezza del valore turistico di borghi come Tropea, dove l'eleganza si sposa perfettamente con la tradizione popolare





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