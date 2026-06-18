Dua Lipa e Callum Turner: la luna di miele in Italia, il bacio davanti alla Fontana di Trevi

La cantante e l'attore hanno scelto l'Italia per il loro viaggio di nozze, visitando le più belle città del paese. Nel frattempo, l'ex corteggiatrice di U&D, Camilla Mangiapelo, ha sposato il calciatore Luca Moro con una romantica proposta in riva al mare.

Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele in Italia, iniziando il viaggio dalla Sicilia e passando per Roma.

La coppia è stata avvistata mentre si scambiava un tenero bacio davanti alla Fontana di Trevi, prima di scomparire tra la folla e continuare la loro passeggiata serale. Il loro itinerario prevede anche visite a Palermo, Taormina, Tropea, Matera, Napoli e la Costiera Amalfitana. Intanto, Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di U&D, ha sposato il calciatore Luca Moro con una romantica proposta in riva al mare.

La coppia è al settimo cielo e si appresta a vivere una lunga e felice vita insieme





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