Dua Lipa e Callum Turner: matrimonio a Londra e festa sontuosa a Palermo e Bagheria

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in una intima cerimonia londinese e, pochi giorni dopo, hanno dato avvio a un weekend di celebrazioni di lusso in Sicilia, con 300 invitati, 26 outfit e la wedding planner di Ferragni al timone.

Callum Turner e Dua Lipa hanno celebrato il loro amore con una cerimonia civile ultra riservata nel cuore di Londra, per poi dare inizio ad una settimana di feste spettacolari nella splendida cornice della Sicilia.

Il matrimonio legale si è svolto nell'iconico Old Marylebone Town Hall, un edificio storico molto apprezzato dalle celebrità per le nozze senza grande clamore mediatico. Solo otto persone, familiari e amici intimi, hanno assistito al rito, scandito da sorrisi, petali e coriandoli. La sposa ha optato per un completo Schiaparelli disegnato dal direttore creativo Daniel Roseberry, arricchito da un elegante cappello bianco del celebre millonario Stephen Jones, scarpe Christian Louboutin e guanti coordinati.

L'intera mise‑en‑scene è stata curata dalla stilista Donatella Versace, che ha messo a punto anche il look per l'addio al nubilato celebrato da Dua Lipa a Ibiza





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