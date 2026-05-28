Dua Lipa e Callum Turner: nozze anticipate a giugno in Sicilia

La cantante e l'attore hanno anticipato le nozze a giugno, dal 5 al 7, a Villa Igiea a Palermo. Tre giorni di celebrazioni, abiti firmati Versace e tanta emozione.

Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di non aspettare settembre. La cantante e l'attore, come confermato da fonti vicine alla coppia, si sposeranno a giugno, dal 5 al 7, in un evento che durerà tre giorni.

La location scelta è la splendida Villa Igiea a Palermo, un hotel a cinque stelle affacciato sul mare del Porto dell'Acquasanta. Inizialmente si era vociferato di Bagheria, ma ora l'ipotesi più accreditata è questa, una dimora storica che regalerà agli ospiti un panorama mozzafiato. La coppia, che secondo i rumor avrebbe dovuto convolare a nozze all'inizio di settembre in Sicilia, ha anticipato di tre mesi la data, trasformando le celebrazioni in un vero e proprio evento da star.

Ogni dettaglio è top secret, come da tradizione, ma si sa che Dua Lipa, abituata a stupire con il suo stile, indosserà più di un abito. A firmarli sarà probabilmente Donatella Versace, grande amica della cantante, che già l'ha vestita in altre occasioni importanti. La scelta non è solo un vezzo: la coppia ha scoperto l'isola durante una romantica vacanza, visitando Palermo e innamorandosene tra chiese storiche, degustazioni e gite in barca.

Hand in hand, passeggiavano per le strade, e Dua Lipa aveva scritto su Instagram: Palermo, mi hai rubato il cuore. Adesso quel cuore batterà ancora più forte, con un sì che suggella l'amore e la promessa di un futuro insieme. Gli invitati sono ancora segreti, ma circolano già nomi come Elton John e altre celebrità. La Sicilia si prepara a un evento memorabile, tra feste e romanticismo, mentre i fan aspettano di vedere la sposa più fashion del momento.

Le nozze saranno un tripudio di emozioni, tra abiti firmati, location da sogno e una love story che dura da due anni. Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di unire le loro vite in un luogo che ha già un posto speciale nei loro cuori, e per tre giorni Palermo diventerà la capitale dell'amore.

La cantante, che ha incantato il mondo con la sua musica, e l'attore, noto per il suo talento e charme, vivranno un sogno che diventa realtà. Tra candele, fiori e musica, tutto sarà curato nei minimi particolari, da chef stellati a coreografie mozzafiato. La coppia ha scelto di anticipare le nozze per non far aspettare ulteriormente amici e parenti, e per concedersi una luna di miele ancora più lunga.

Di certo, questo matrimonio farà parlare di sé per mesi, diventando un punto di riferimento per gli eventi mondani dell'estate. E mentre i preparativi fervono, la Sicilia brillerà di una luce nuova, accogliendo gli sposi e i loro cari con il calore che solo quest'isola sa dare. Dua Lipa e Callum Turner hanno dimostrato che l'amore non conosce confini, e che a volte basta una vacanza per trovare il posto perfetto dove dire per sempre.

Con questo sì, non solo si uniscono due star, ma due mondi che si incontrano sotto il sole della Trinacria. Che la festa abbia inizio





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