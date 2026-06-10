Dua Lipa e Callum Turner: nozze da sogno e luna di miele tra Sicilia e Calabria

Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato le loro nozze a Palermo, tra feste e ospiti vip, per poi partire per una luna di miele alla scoperta del Sud Italia.

Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner è stato un evento da sogno, ma la festa non si è conclusa con il lancio del bouquet.

Dopo le nozze celebrate a Londra e la seconda cerimonia siciliana a Palermo lo scorso weekend, la coppia ha deciso di prolungare la magia con una luna di miele itinerante attraverso il Sud Italia. I due sposi, accompagnati da un ristretto gruppo di amici e familiari, hanno esplorato le bellezze della Sicilia e della Calabria, regalando ai fan momenti di gioia e curiosità.

L'arrivo a Villa Igiea, lussuoso hotel a cinque stelle di Palermo, è stato caratterizzato da un clima di festa: Dua Lipa ha salutato dalla finestra i fan radunati in piazza, mentre gli invitati si preparavano per una serie di eventi esclusivi. La serata di benvenuto si è tenuta a Palazzo Valguarnera Gangi, gioiello barocco del centro storico, seguita dalla cerimonia religiosa nella settecentesca Villa Valguarnera a Bagheria.

La wedding planner Alessandra Grillo ha curato ogni dettaglio, dalla scenografia floreale al menù gourmet, mentre la sicurezza era gestita con discrezione ma ferrea determinazione: la zona della festa è stata chiusa dal giovedì mattina, e i residenti hanno firmato accordi di riservatezza per evitare fughe di notizie. Il budget stimato di 1,5 milioni di euro ha permesso di realizzare un evento senza precedenti, con ospiti del jet set internazionale come modelli, attori e musicisti.

Dopo i festeggiamenti, i neosposi hanno lasciato Palermo diretti a Taormina, perla del Mediterraneo, dove sono stati avvistati mentre passeggiavano tra i vicoli fioriti e gustavano specialità locali. Ma la loro avventura non si è fermata qui: nelle ultime ore, Dua Lipa e Callum Turner sono stati fotografati a Tropea, in Calabria, intenti a cenare in una trattoria tipica con piatti come ravioli alla nduja e cipolla.

La scelta della Calabria non è casuale: la coppia aveva già visitato questa regione durante una vacanza estiva dello scorso anno, rimanendo affascinata dalla sua natura incontaminata e dalla cucina genuina. I fan locali sono stati avvisati di tenere gli occhi aperti, perché il viaggio potrebbe proseguire verso altre mete del Sud Italia, come la Costiera Amalfitana o le isole Eolie.

La luna di miele di Dua Lipa e Callum Turner è un inno alla bellezza italiana, tra borghi storici, mare cristallino e tradizioni culinarie. La coppia sta dimostrando che l'amore può essere vissuto all'insegna della scoperta e della condivisione, regalando istanti di pura gioia a chi li segue con affetto. Non resta che attendere i prossimi scatti, e magari un selfie con la star internazionale, per continuare a sognare insieme a loro.

Il Sud Italia si conferma così non solo una meta romantica, ma anche un palcoscenico per storie d'amore che incantano il mondo





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