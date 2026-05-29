Dua Lipa e Callum Turner: nozze da sogno in Sicilia tra Palermo e Bagheria

La cantante e l’attore si sposeranno a giugno in un weekend di festa con ospiti come Elton John e Donatella Versace, tra ville settecentesche e gite in barca.

Dua Lipa e Callum Turner si preparano a celebrale il loro matrimonio in Sicilia , con un weekend di festeggiamenti che promette di essere indimenticabile. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, le nozze sarebbero anticipate al weekend tra il 5 e il 7 giugno, trasformando Palermo e i dintorni in un set da copertina.

La cantante sarebbe già in città per gli ultimi preparativi, affiancata da Donatella Versace, che firmerà l’abito da sposa tra alta moda e sartoria locale. Il programma si dividerà tra due poli principali: a Palermo, i festeggiamenti ruoteranno attorno alla Galleria d’Arte Moderna e a Palazzo Gangi, uno dei palazzi nobiliari più iconici della città, con un dispositivo di sicurezza rinforzato già predisposto.

Il cuore dell’evento sarà però a Bagheria, in una villa settecentesca con giardini monumentali e atmosfere aristocratiche, che farà da teatro principale al matrimonio. Il quartier generale della coppia e degli ospiti sarebbe Villa Igiea, già completamente al completo per quel weekend, con suite e camere riservate da giorni. La lista degli invitati è scintillante: tra i nomi più attesi figurano Elton John, Mark Ronson, Charli XCX e Olivia Dean.

A orchestrare tutto ci sarà Alessandra Grillo, la wedding planner che aveva già curato le nozze di altre celebrità. Il legame della coppia con Palermo era già solido prima delle nozze: secondo Vanity Fair, l’estate scorsa i due avevano trascorso giorni in città passeggiando nel centro storico, fermandosi per un aperitivo in via Alessandro Paternoster e cenando in alcuni ristoranti palermitani. Dua Lipa aveva poi condiviso sui social diversi scatti del viaggio, commentandoli con “Palermo in my heart”.

I tre giorni di festeggiamenti includeranno anche gite in barca lungo la costa, sfruttando il mare cristallino della Sicilia. L’abito da sposa, firmato Donatella Versace, è atteso come uno dei momenti clou dell’evento, con la stilista già presente a Palermo accanto alla cantante per le ultime prove. La scelta della location sottolinea l’amore per l’Italia e per la cultura siciliana, con un mix di eleganza e tradizione.

Mentre i preparativi procedono a ritmo serrato, la città di Palermo si prepara ad accogliere vip e curiosi, con misure di sicurezza già attive per garantire la privacy della coppia. Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner si preannuncia come uno degli eventi più glamour dell’anno, capace di unire musica, moda e un patrimonio storico senza pari





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