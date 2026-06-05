Dua Lipa e Callum Turner, nozze da sogno in Sicilia: tre giorni di festa e amore

La cantante di Houdini e l'attore di Masters of the Air si sono sposati in Sicilia dopo l'unione civile a Londra. Una storia d'amore discreta culminata in un weekend romantico tra amici e familiari.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in Sicilia con una cerimonia intima e romantica, coronando una storia d'amore iniziata lontano dai riflettori. Dopo l'unione civile celebrata a Londra il 31 maggio, la cantante di Houdini e il protagonista di Masters of the Air hanno finalmente pronunciato le promesse d'amore in una location da sogno.

Le nozze, tenutesi in una residenza privata sulla costa siciliana, hanno riunito amici e familiari in un clima di gioia e discrezione. La coppia ha scelto di mantenere privati i dettagli dell'evento, ma le prime immagini mostrano un allestimento romantico con fiori bianchi e luci soffuse, mentre il menu è stato curato da uno chef stellato. La storia di Dua Lipa e Callum Turner ha radici lontane.

La cantante, nata a Londra da genitori kosovaro-albanesi, ha sempre avuto la musica nel sangue. Suo padre Dukagjin era un musicista rock, e il nome Dua, che in albanese significa amore, è stato scelto con cura dalla famiglia. A 15 anni si è trasferita in Kosovo, ma è tornata a Londra da sola per inseguire il sogno musicale. Callum Turner, attore britannico noto per il suo ruolo nella serie TV, ha incontrato Dua Lipa sul set di un film.

La loro relazione è stata tenuta nascosta per mesi, fino a quando non sono stati paparazzati insieme a Los Angeles. Da quel momento, la coppia ha vissuto un amore sotto i riflettori, ma sempre con grande discrezione. La scelta della Sicilia come location per le nozze non è casuale. L'isola, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua atmosfera romantica, ha fatto da cornice a un evento che ha unito tradizione e modernità.

Gli ospiti hanno potuto godere di tre giorni di festa, tra degustazioni di vini locali, escursioni in barca e cene a lume di candela. La cerimonia religiosa si è svolta in una chiesetta di campagna, seguita da un ricevimento in una villa storica affacciata sul mare. Dua Lipa ha indossato un abito firmato da uno stilista italiano, mentre Callum Turner ha optato per un classico smoking.

La coppia ha ballato il primo valzer sulle note di una cover acustica di Houdini, creando un momento magico. La festa è proseguita fino a tarda notte, con fuochi d'artificio e musica dal vivo





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