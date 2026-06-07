Dua Lipa e Callum Turner rinnovano le loro promesse in Sicilia

Dua Lipa e Callum Turner hanno rinnovato simbolicamente le loro promesse davanti a oltre 200 invitati in Sicilia, dopo essersi scambiati le promesse il 30 maggio all’Old Marylebone Town Hall di Londra.

Il matrimonio più pop dell'anno e un lungo weekend di festeggiamenti. In Sicilia , Palermo e Bagheria si sono trasformate nel palcoscenico di uno degli eventi mondani più attesi.

Dua Lipa e Callum Turner hanno rinnovato simbolicamente le loro promesse davanti a oltre 200 invitati. Tra ospiti illustri, musica dal vivo e ricevimenti esclusivi, la celebrazione ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. Dopo essersi scambiati le promesse il 30 maggio all’Old Marylebone Town Hall di Londra, Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di continuare i festeggiamenti del matrimonio in Sicilia.

Conclusa la celebrazione londinese, gli sposi sono arrivati tra Palermo e Bagheria per tre giorni di eventi esclusivi ospitati in dimore storiche, hotel di lusso e suggestive piazze cittadine





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