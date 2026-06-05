Dua Lipa e Callum Turner: sì a Londra, festa a Palermo

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati civilmente a Londra il 31 maggio. Dopo la cerimonia, li attende una festa di tre giorni in Sicilia. La coppia ha vissuto una storia d'amore sotto i riflettori, mantenendo spontaneità e stile.

Il sì è arrivato dopo due anni e mezzo circa dai primi avvistamenti in pubblico. Nel mezzo, tante cene, molti viaggi e pochi ma memorabili red carpet.

Una storia d'amore da favola, vissuta sempre sotto gli occhi dei media e gli obiettivi dei fotografi, che è riuscita a conservare una spontaneità che ha emozionato i fan di entrambi. Sono moglie e marito, la notizia è corsa veloce online dove sono subito arrivati gli scatti della cerimonia civile che si è tenuta a Londra il 31 maggio, foto virali che mostravano la coppia in abiti nuziali, griffatissimi, sorridenti come non mai.

Dopo il sì e le firme sul registro civile di Marylebone, la coppia protagonista di quello che è stato definito 'il matrimonio dell'anno' è attesa in Italia, precisamente a Palermo, in Sicilia, per una festa in grande stile lunga tre giorni. La loro storia ha popolato le cronache rosa con avvistamenti e apparizioni pubbliche, sempre uniti e molto affiatati. Hanno iniziato ad alimentare le voci su una loro frequentazione quando lei si è presentata a una première di lui.

Le prime testimonianze del loro amore sui social sono apparse nel maggio dello stesso anno, quando sono stati fotografati mano nella mano. I due innamorati non si sono mai nascosti e fin dai primi momenti hanno assunto un atteggiamento rilassato con i media. Del resto, lei è una delle popstar mondiali più amate dell'ultimo decennio; lui, una star del grande e piccolo schermo in ascesa, menzionato da tempo tra i favoriti per il ruolo di James Bond.

Dua Lipa e Callum Turner camminano insieme nel centro di Londra. Già a gennaio dello stesso anno, poco dopo l'apparizione di lei alla première di un film, i due sono stati paparazzati nel marzo del 2024 a Londra, dopo i BRIT Awards. Oltre a fare notizia come coppia, vengono notati per lo stile sempre più in armonia. Entrambi amano i capi in pelle e, sebbene lui prediliga outfit minimal, è sempre in linea con i look di lei.

Dua Lipa era tornata single dopo la separazione da Roman Gavras. Callum Turner aveva invece avuto una relazione di lungo corso con l'attrice Vanessa Kirby. Nell'aprile del 2024 la cantante e attrice e l'attore sorridono mentre passeggiano mano nella mano a New York. Insieme tornano dal Gala Time100.

Dua Lipa è headliner dell'iconico Festival e Callum Turner è lì per sostenerla. I fotografi scattano foto della coppia mentre cammina tra la folla all'aperto. Ogni apparizione prova l'intesa dei due anche sotto il profilo dello stile. Dua Lipa e Callum Turner sorseggiano drink mentre si godono il sole del Somerset.

Su Instagram la coppia appare in un carosello di foto pubblicate da lei in cui lui l'abbraccia stretta dandole un bacio sulla nuca. In un altro scatto, parlano distesi sull'erba. È la vigilia del Met Gala, evento a cui entrambi sono invitati. C'è attesa per quello che potrebbe essere il primo red carpet di coppia di Dua Lipa e Callum Turner.

Dopo un'estate e un autunno trascorsi insieme, i due passano anche il Natale in famiglia. A gennaio lui la porta sotto la Torre Eiffel durante la Fashion Week per un momento romantico indimenticabile. Tutti vogliono vedere, lunedì 5 maggio, Dua Lipa e Callum Turner fotografatissimi al loro ingresso sul tappeto del Metropolitan Museum. Lei è favolosa in Chanel, black dress d'ispirazione gotica, romantica e rétro Haute Couture.

Dua Lipa e Callum Turner sono una coppia solidissima ma ogni loro apparizione sotto i riflettori suscita clamore e scalpore. Alla 76esima edizione della Berlinale, lei è in abito crochet semitrasparente. La cantante ha accompagnato il fidanzato alla première di un film. Sorrisi, flash e luccichii.

All'anulare sinistro di Dua Lipa scintilla l'anello in oro giallo e diamanti che Turner le ha regalato un anno prima, una fascia d'oro con una pietra di circa 2,5 - 3 carati. Dua Lipa ed Elton John sono amici di lunga data e hanno diviso la scena per alcuni duetti memorabili. La superstar della musica britannica sarebbe tra i circa 300 invitati della coppia alle nozze in Sicilia.

Dua Lipa e Callum Turner posano per il muro di fotografi a Los Angeles in quella che è considerata una delle notti più glamour dell'anno. Lui, in abito sartoriale con la cravatta, uno stile che predilige. Lei in dress bustier di Schiaparelli. Come sempre, sono tra le stelle più luminose della notte hollywoodiana





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