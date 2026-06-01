Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati: i look classici con twist per la cerimonia a sorpresa a Londra

La popstar britannica e l'attore si sono uniti in matrimonio in una cerimonia intima a Londra, sfoggiando outfit eleganti e personalizzati. Dua Lipa ha scelto un ensemble firmato Stephen Jones che ricorda lo stile iconico di Kate Moss, mentre Callum Turner indossava un completo sartoriale blu. I festeggiamenti continueranno a Palermo a giugno.

La popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner si sono sposati in una cerimonia intima a sorpresa a Londra, precisamente sui gradini dell'Old Marylebone Town Hall.

La coppia ha scelto due look classici ma con dettagli personalizzati. Dua Lipa indossava un blazer sartoriale in cady color avorio con bottoni gioiello dorati, abbinato a una gonna asimmetrica coordinata e a un bustier strutturato color cipria rifinito con pizzo bianco. Il suo outfit era completato da guanti in seta, un cappello oversize firmato Stephen Jones e décolleté total white. Callum Turner ha optato per un completo su misura con giacca blu doppiopetto, camicia e cravatta tono su tono.

Il look della cantante sembra un omaggio al famoso abito da sposa di Kate Moss degli anni Novanta. Si vocifera che l'amica e designer Mowgli's avrebbe creato per lei un mini abito tempestato di cristalli simile a quello. I festeggiamenti nuziali proseguiranno con una grande festa programmata a Palermo nel primo weekend di giugno, dove sono attesi ulteriori look spettacolari e momenti memorabili





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