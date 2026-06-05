Dua Lipa e Callum Turner si sposano a Palermo, la città si oppone: 'La nostra piazza non è il vostro salotto'

La cantante e l'attore celebreranno il loro matrimonio a Palermo, ma i residenti e gli attivisti locali si sono opposti. I volantini affissi nei muri del centro storico della città siciliana recitano 'La nostra piazza non è il tuo salotto'. Le misure di sicurezza prese per proteggere la coppia hanno ulteriormente irritato la popolazione, che si è vista negare l'accesso a strade e luoghi pubblici. Il sindaco Roberto Lagalla ha definito il matrimonio un 'ritorno pubblicitario eccezionale per Palermo', ma molti cittadini non sono d'accordo.

Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per le loro nozze, ma la città siciliana non è d'accordo. La cantante e l'attore celebreranno il loro matrimonio dal valore di 1,5 milioni di euro con centinaia di amici provenienti da tutto il mondo, ma i residenti e gli attivisti locali si sono opposti.

'La nostra piazza non è il tuo salotto', si legge su un volantino affisso nei muri del centro storico di Palermo. Le misure di sicurezza prese per proteggere la coppia hanno ulteriormente irritato la popolazione, che si è vista negare l'accesso a strade e luoghi pubblici. Il sindaco Roberto Lagalla ha definito il matrimonio un 'ritorno pubblicitario eccezionale per Palermo', ma molti cittadini non sono d'accordo





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