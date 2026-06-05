La popolazione di Palermo è insorta contro la scelta della città come location per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. I volantini contro i due sposini sono apparsi sui muri del centro storico di Palermo, con messaggi che denunciano la 'turistificazione' della città e le misure di sicurezza prese per proteggere i due sposini.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Sicilia , Palermo insorge contro la 'turistificazione' della città. I due sposini hanno scelto Palermo come location per le loro nozze, che saranno celebrate con centinaia di amici provenienti da tutto il mondo.

Tuttavia, la scelta della città ha suscitato proteste da parte di residenti e attivisti che denunciano la 'turistificazione' di Palermo e le misure di sicurezza prese per proteggere i due sposini. I volantini contro Dua Lipa e Callum Turner sono apparsi sui muri del centro storico di Palermo, con messaggi come 'La nostra piazza non è il tuo salotto' e 'Palermo is not for rent'.

La popolazione locale è preoccupata per le misure di sicurezza che stanno limitando l'accesso alla Galleria d'arte moderna e alla piazza Croce dei Vespri. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha dichiarato che la città sta vivendo un 'ritorno pubblicitario eccezionale', ma la popolazione locale non è d'accordo





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