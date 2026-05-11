Dua Lipa Intenta Caso Multimilionario Contro Samsung

La popstar Dua Lipa ha officially intentato una causa legale contro il gigante della tecnologia Samsung, accusandola di aver utilizzato illegalmente la sua immagine senza autorizzazione ufficiale per promuovere la vendita di televisori, induconoil consumatori a credere in una collaborazione commerciale mai esistita.

Il mondo del pop e quello dei giganti della tecnologia si scontrano in tribunale: Dua Lipa , una delle icone musicali più influenti della sua generazione, ha officially intentato una causa multimilionaria contro un colosso della tecnologia come Samsung .

Secondo l'accusa, la popstar amata in tutto il mondo sarebbe accusata di aver utilizzato la sua immagine senza alcuna autorizzazione ufficiale per promuovere la vendita di televisori, inducendo i consumatori a credere in una collaborazione commerciale mai esistita. La popstar avrebbe affermato di detenere la piena titolarità e i diritti d'immagine della fotografia scattata nel backstage del festival musicale Austin City Limits nel 2024, che avrebbe finito protagonista sulle confezioni di cartone dei televisori Samsung a partire dall'anno scorso.

La causa legale sarebbe stata depositata presso il tribunale federale della California e copre diverse aree legali come la violazione del copyright, il uso illecito dell'immagine e la violazione del Lanham Act. Dua Lipa ha chiesto un risarcimento danni pari a 15 milioni di dollari. Dall'altra parte, Samsung ha preferito non commentare il contenzioso in corso, mettendo in gioco la credibilità dell'artista e i potenziali standard per la tutela della proprietà intellettuale nell'era digitale





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Dua Lipa Samsung Caso Legale Patrimonio Intellettuale Teatrale

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