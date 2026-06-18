Dua Lipa: la routine fitness segreta per il palcoscenico

Scopri come Dua Lipa mantiene la sua forma invidiabile con 20 minuti al giorno di reformer e corpo libero, una disciplina che la sostiene nei tour mondiali.

Dua Lipa , la popstar internazionale, ha svelato i segreti della sua forma fisica invidiabile, che le permette di reggere i ritmi forsennati dei suoi tour mondiali.

La cantante, nota per le sue esibizioni energiche e la silhouette scultorea, si affida a una routine di allenamento quotidiana di 20 minuti basata su reformer e corpo libero. Ovunque si trovi, che sia a casa o in una suite d'albergo, Dua non salta mai la sua sessione total-body, considerata un'ancora di salvezza per mantenere mente e corpo in equilibrio.

Il pilastro del suo benessere è legato a un metodo ispirato al Pilates, di cui è co-fondatrice, studiato appositamente per rendere l'esercizio accessibile e efficace. Questa disciplina, mantenuta con costanza da anni, ha regalato alla popstar una forza visibile e una tonicità diffusa, costruita attraverso combinazioni intelligenti di esercizi che coinvolgono braccia, gambe e core. Tra gli attrezzi preferiti spicca il lettino reformer, fondamentale per lavorare sulla resistenza e sulla flessibilità.

Dua ama anche le varianti di squat e affondi, che potenziano le gambe e migliorano l'equilibrio, ma deve prestare attenzione alla schiena, sempre sotto la supervisione di un personal trainer esperto. I plank, invece, pur essendo efficaci per il core, sono tra gli esercizi meno amati dalla cantante.

La sua filosofia è chiara: mantenere mente e corpo in salute è la precondizione per dare il massimo sul palco ogni sera, grazie a una disciplina ferrea che va affrontata specialmente quando la motivazione vacilla. Dua Lipa dimostra che con impegno e una routine ben strutturata è possibile ottenere risultati straordinari, ispirando milioni di fan in tutto il mondo.

La sua dedizione al fitness non è solo un modo per stare in forma, ma un vero e proprio stile di vita che la aiuta a gestire lo stress e a rimanere concentrata. Ogni sessione è un momento di cura di sé, che combina movimento e respirazione per un benessere globale.

Il reformer, in particolare, permette di eseguire esercizi a basso impatto ma ad alta intensità, ideali per chi come lei deve preservare le articolazioni e allo stesso tempo allenare i muscoli in profondità. Le varianti di squat e affondi, con o senza pesi, sono studiate per aumentare la forza delle gambe e migliorare la postura, elementi cruciali per chi trascorre ore a ballare e cantare.

I plank, sebbene meno graditi, vengono inseriti strategicamente per rafforzare il core, fondamentale per la stabilità e la prevenzione degli infortuni. La popstar ha anche rivelato che la sua routine si adatta alle esigenze del momento: durante i tour, le sessioni sono più brevi ma intense, mentre nei periodi di pausa si concedono allenamenti più lunghi e variegati. L'alimentazione gioca un ruolo complementare, con pasti bilanciati che includono proteine magre, carboidrati complessi e molte verdure.

Dua Lipa non trascura il riposo, fondamentale per il recupero muscolare e mentale. Con questa combinazione di esercizio, dieta e riposo, la cantante riesce a mantenere un livello di performance elevato e a ispirare i suoi fan a prendersi cura di sé. Il suo segreto? La costanza e la passione per il movimento, che trasforma ogni allenamento in un momento di gioia e crescita personale.

Ecco perché i suoi scatti in bikini e le foto con il marito Callum catturano milioni di visualizzazioni: non solo bellezza, ma anche una storia di dedizione e benessere autentico





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