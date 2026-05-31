Dua Lipa svela i suoi luoghi segreti del mondo su Google Maps

La cantante britannica ha pubblicato dodici liste su Google Maps con i suoi indirizzi preferiti tra ristoranti, bar e negozi vintage in città come Londra, New York, Tokyo e Città del Messico. L'iniziativa è accompagnata da un Pegman speciale per Street View e offre uno sguardo autentico sulle mete che frequenta durante i tour e i momenti di relax, lontano dai circuiti turistici convenzionali.

La popstar internazionale Dua Lipa ha lanciato una collaborazione con Google Maps , condividendo le sue mete preferite in tutto il mondo attraverso dodici liste curate dal suo team Service95 .

L'iniziativa, che celebra il nuovo restyling del Pegman di Street View dedicato alla cantante, svela locali nascosti, librerie indipendenti, cocktail bar vintage e ristoranti autentici lontani dai circuiti turistici tradizionali. Tra le città incluse ci sono la sua città natale Londra, Città del Messico, New York, Los Angeles e Tokyo, con un focus particolare sulla scena musicale underground, la cucina locale e i luoghi che meglio rappresentano la cultura dei quartieri.

A New York, ad esempio, consiglia un classico cocktail bar nell'East Village, un paradiso del vintage a Brooklyn e un leggendario diner nel West Village. La notizia si conclude con la curiosità sul possibile arrivo della popstar in Italia per le sue nozze, alimentando la speranza che possa presto condividere anche una lista dedicata al nostro Paese





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