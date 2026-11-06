Dublino, evacuati uffici dei media irlandesi per minacce di bomba

Gli uffici di RTE, Newstalk e Irish Independent a Dublino sono stati evacuati per minacce di bomba, una delle quali risultata un falso allarme.

Venerdì 6 novembre gli uffici di alcuni gruppi mediatici irlandesi a Dublino sono stati evacuati in seguito a minacce di attentato dinamitardo. Tra le realtà coinvolte figurano l'emittente nazionale RTE e il gruppo editoriale Irish Independent, mentre la conduttrice della radio Newstalk, Claire Byrne, ha riferito in onda che una delle minacce è risultata essere un falso allarme.

Newstalk ha ripreso la programmazione alle 10:00 GMT, dopo che al personale era stato comunicato che poteva rientrare nell'edificio situato nel centro di Dublino. La conduttrice ha confermato la ripresa delle trasmissioni direttamente dall'emittente, che aveva interrotto il proprio palinsesto durante la fase di evacuazione.

Also read Volo da Dublino a Roma dirottato verso un aeroporto francese per un allarme bomba

Come è arrivata la minaccia di bomba a RTE

La minaccia ricevuta dalla RTE è arrivata via e-mail poco prima delle 09:00 GMT e avvertiva che una bomba sarebbe esplosa entro 45 minuti. Un giornalista della radio RTE ha riferito la notizia dopo che il notiziario era tornato in onda da un'unità di trasmissione esterna, quindi non dagli studi abituali.

Il conduttore del notiziario di metà mattina di RTE Radio One ha dichiarato di aver appreso che l'e-mail sarebbe stata inviata dalle stesse persone responsabili delle false minacce di attentato che giovedì, il giorno precedente, hanno causato l'interruzione di decine di voli passeggeri in tutta Europa. Il collegamento tra i due episodi resta indicato come una supposizione basata su quanto riferito, non come un fatto accertato dalle autorità.

Advertisement

L'interruzione della programmazione di RTE è durata più di un'ora. Il campus dell'emittente nella zona sud di Dublino è rimasto chiuso mentre la polizia effettuava controlli edificio per edificio, come ha riferito il reporter della radio.

Le reazioni del primo ministro irlandese Micheal Martin

Il primo ministro irlandese Micheal Martin ha dichiarato, in un'intervista telefonica con RTE poco dopo la fine dell'interruzione, che la situazione è preoccupante e che il governo prende la minaccia sul serio. Martin ha sottolineato che l'episodio dimostra quanto possa essere relativamente semplice causare disagi e compromettere il normale funzionamento della società.

Secondo Martin, azioni non convenzionali di questo tipo sono progettate per provocare disagi, paura e ansia nella popolazione. Il premier ha invitato a mantenere la calma e a restare molto concentrati sulla vicenda, senza fornire nell'intervista ulteriori dettagli sulle indagini in corso.

Impatto su cittadini e lavoratori dopo l'evacuazione

Per il personale degli uffici di Dublino l'evacuazione ha comportato l'uscita immediata dagli edifici, con il rientro consentito solo dopo la conclusione dei controlli. Gli ascoltatori di Newstalk hanno seguito una programmazione interrotta per diverse ore prima della ripresa delle trasmissioni alle 10:00 GMT.

Advertisement

Le fonti disponibili non indicano quando il campus della RTE di Dublino sud tornerà accessibile al pubblico e al personale, né se la polizia abbia individuato elementi concreti collegati alla minaccia. Il quadro resta quindi quello di un'emergenza gestita sul momento, con verifiche edificio per edificio ancora in corso al momento della trasmissione del servizio.