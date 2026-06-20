Due attentati dinamitardi nel nord-ovest del Pakistan: almeno sette morti e tre feriti

Due attentati dinamitardi lungo la strada nel nord-ovest del Pakistan hanno causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre tre. Non ci sono state rivendicazioni immediate per gli attentati, mentre le autorità hanno avviato le ricerche per individuare i responsabili. Il presidente Asif Ali Zardari ha condannato l'attacco, lanciando avvertimenti ai 'manipolatori interni ed esterni del terrorismo' dal fornire rifugio, supporto logistico e assistenza finanziaria a tali reti.

Due attentati dinamitardi lungo la strada nel nord-ovest del Pakistan hanno causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre tre. Lo ha riferito sabato l'Associated Press, citando fonti della polizia di questo Paese dell'Asia meridionale.

Non ci sono state rivendicazioni immediate per gli attentati, mentre le autorità hanno avviato le ricerche per individuare i responsabili. La prima esplosione ha colpito un veicolo e la seconda è seguita mentre i soccorritori intervenivano nel distretto di Bannu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Cinque persone sono state uccise nella prima esplosione e due nella seconda, mentre tre sono rimaste ferite.

L'amministrazione distrettuale e l'ufficio del commissario divisionale di Bannu non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento da parte di Reuters. Il presidente Asif Ali Zardari ha condannato l'attacco, lanciando avvertimenti ai 'manipolatori interni ed esterni del terrorismo' dal fornire rifugio, supporto logistico e assistenza finanziaria a tali reti





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