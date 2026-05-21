Due cani Golden retriever scappano di casa e vengono ritrovati in un ristorante

La storia virale di Guido e Diana, due cani Golden retriever che sono scappati di casa e sono stati ritrovati in un ristorante. La proprietaria aveva lasciato il cancello aperto e i due cani sono riusciti a uscire.

Due cani Golden retriever, Guido e Diana, sono scappati di casa e sono stati ritrovati in un ristorante. La proprietaria, Jaqueline Suelen da Rocha, aveva lasciato il cancello aperto e i due cani sono riusciti a uscire.

Non è la prima volta che i due cani sono stati avvistati in un ristorante, in passato sono stati anche in un locale di sushi. La famiglia dei cani è famosa per le loro 'uscite mondane' e i due cani sono noti per la loro indole affettuosa e curiosa. Il recupero dei cani è stato rapido, ma non privo di momenti curiosi, come quando Diana si è voltata dall'altra parte durante il rientro in auto





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