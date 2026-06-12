Due cittadini guatemaltechi si dichiarano colpevoli per il traffico di migranti che ha causato la morte di 55 persone

Due cittadini guatemaltechi si sono dichiarati colpevoli in un caso di traffico di migranti negli Stati Uniti, a seguito di un incidente che ha causato la morte di 55 persone. L'incidente è avvenuto in Messico, dove un'autoarticolato che trasportava oltre 160 migranti si è ribaltato e ha colpito un ponte, causando la morte di 55 persone, tra cui una ragazza di 16 anni. Le autorità messicane hanno riferito che quasi tutte le vittime erano guatemalteche. I due cittadini guatemaltechi, Josefa Quino Canil De Zavala e Alberto Marcario Chitic, sono stati estradati negli Stati Uniti e si sono dichiarati colpevoli di traffico di esseri umani e di aver causato la morte di alcune delle persone a bordo del veicolo. Entrambi i cittadini rischiano una pena massima di reclusione a vita. L'operazione di traffico di esseri umani era stata organizzata in modo da far attraversare i migranti il confine tra Guatemala e Messico e poi quello tra Messico e Stati Uniti. I migranti erano stati stipati in autoarticolati e camion per il trasporto del bestiame, e alcuni di loro erano anche minori non accompagnati. Gli investigatori hanno scoperto che i trafficanti avevano fornito ai minori non accompagnati istruzioni su cosa dire alle autorità statunitensi nel caso in cui fossero stati fermati.

Due cittadini guatemaltechi si sono dichiarati colpevoli in un caso di traffico di migranti negli Stati Uniti , a seguito di un incidente che ha causato la morte di 55 persone .

L'incidente è avvenuto in Messico, dove un'autoarticolato che trasportava oltre 160 migranti si è ribaltato e ha colpito un ponte, causando la morte di 55 persone, tra cui una ragazza di 16 anni. Le autorità messicane hanno riferito che quasi tutte le vittime erano guatemalteche.

I due cittadini guatemaltechi, Josefa Quino Canil De Zavala e Alberto Marcario Chitic, sono stati estradati negli Stati Uniti e si sono dichiarati colpevoli di traffico di esseri umani e di aver causato la morte di alcune delle persone a bordo del veicolo. Entrambi i cittadini rischiano una pena massima di reclusione a vita.

L'operazione di traffico di esseri umani era stata organizzata in modo da far attraversare i migranti il confine tra Guatemala e Messico e poi quello tra Messico e Stati Uniti. I migranti erano stati stipati in autoarticolati e camion per il trasporto del bestiame, e alcuni di loro erano anche minori non accompagnati. Gli investigatori hanno scoperto che i trafficanti avevano fornito ai minori non accompagnati istruzioni su cosa dire alle autorità statunitensi nel caso in cui fossero stati fermati





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