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Due donne in cerca di veleno avevano cercato online come procurarsi la ricina. Chissà chi erano le vittime. Milano 6 gennaio 2023

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Due donne in cerca di veleno avevano cercato online come procurarsi la ricina. Chissà chi erano le vittime. Milano 6 gennaio 2023
RicinaVeneficoMutilazione
📆5/21/2026 3:10 AM
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Mamma e figlia avvelenate dalla ricina cercavano online come procurarsi il veleno Nella casa del piccolo paese del Molise sono stati raccolti i dati dai cellulari, modem, pc e tablet dei deceduti, Operazione impartita agli esperti informatici dello Sco La procura ha indetto le parti offese e gli indagati per un interrogatorio in questura a Campobasso Dati per comprendere legami con la ricina e altre piattaforme sociali Tra gli aspetti ricercati sono i rapporti, le relazioni e i legami con la patologie da ricina Cercate abitudini di vita e rapporti con altre persone e eventuali annotazioni alimentari in caso di malattie non note.

La procura di Larino Elvira Antonelli sta indagando sull'inchiesta Poco indizi o sospettati Due sacchi abbandonati per la strada e incendi dovuti alle telecamere nascoste evidenziati Non si fermano gli interrogatori e si attendono la notizia delle autopsie. Roma: aspettare 40 giorni per il cattivo tempo Congressi Internazionali di Roma sospesi a causa del fumo all'Olimpico Gioia tra i nerazzuri a livello della Coppa Itali

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