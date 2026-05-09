Due episodi fortuiti, ma la squadra è sempre più importante per l'allenatore

L'allenatore parla dopo una gara in cui ha dovuto fare i conti con due episodi fortuiti. Nonostante ciò, la squadra è sempre più importante per lui e preferisce giocare meno bene e vincere per la solidità del gruppo.

L'attenzione nei piccoli dettagli, sono stati due episodi un po' fortuiti perché eravamo in gara, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra e stavamo facendo bene.

Sono contento della mia prova ma so che posso migliorare ancora in tante cose. La cosa più importante però è sempre la squadra, preferivo giocare meno bene e vincere perché siamo una squadra e dobbiamo pensare a quello. Sono cresciuto pian piano allenandomi ogni giorno e questo è quello in cui credo io. Sono cresciuto ma devo migliorare in tante sfaccettature del gioco e piano piano cercherò sempre di migliorare





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