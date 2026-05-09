Head Topics

Due episodi fortuiti, ma la squadra è sempre più importante per l'allenatore

Calcio News

Due episodi fortuiti, ma la squadra è sempre più importante per l'allenatore
AllenatoreGareEpisodi Fortuiti
📆5/9/2026 7:25 AM
📰TuttoMercatoWeb
22 sec. here / 48 min. at publisher
📊News: 173% · Publisher: 72%

L'allenatore parla dopo una gara in cui ha dovuto fare i conti con due episodi fortuiti. Nonostante ciò, la squadra è sempre più importante per lui e preferisce giocare meno bene e vincere per la solidità del gruppo.

L'attenzione nei piccoli dettagli, sono stati due episodi un po' fortuiti perché eravamo in gara, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra e stavamo facendo bene.

Sono contento della mia prova ma so che posso migliorare ancora in tante cose. La cosa più importante però è sempre la squadra, preferivo giocare meno bene e vincere perché siamo una squadra e dobbiamo pensare a quello. Sono cresciuto pian piano allenandomi ogni giorno e questo è quello in cui credo io. Sono cresciuto ma devo migliorare in tante sfaccettature del gioco e piano piano cercherò sempre di migliorare

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TuttoMercatoWeb /  🏆 13. in İT

Allenatore Gare Episodi Fortuiti Squadra Preferenz Allenamento Crescita Sfaccettature Del Gioco Prova Bologna Napoli Torino Sassuolo Frosinone Serie A Comunicazione Editoriale Girandola Delle Panchine Allenatore Allenamento Crescita Sfaccettature Del Gioco Prova Bologna Napoli Torino Sassuolo Frosinone Serie A Comunicazione Editoriale Girandola Delle Panchine Allenatore Allenamento Crescita Sfaccettature Del Gioco Prova Bologna Napoli Torino Sassuolo Frosinone Serie A Comunicazione Editoriale Girandola Delle Panchine

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG-Arsenal sarà anche Luis Enrique contro Arteta: due allenatori spagnoli alla conquista della Champions LeaguePSG-Arsenal sarà anche Luis Enrique contro Arteta: due allenatori spagnoli alla conquista della Champions LeaguePer la prima volta nella storia, due allenatori spagnoli si affronteranno in finale di Champions League: tra Luis Enrique ed Arteta una sfida nella sfida
Read more »

Perché le borse salgono nonostante i conflittiPerché le borse salgono nonostante i conflittiLa crisi energetica non ha fermato i rialzi dei mercati, assicurando grandi guadagni agli investitori Leggi
Read more »

Energia, perché il prezzo del gas ad aprile scende nonostante la crisi di HormuzEnergia, perché il prezzo del gas ad aprile scende nonostante la crisi di HormuzIl costo del gas per gli utenti vulnerabili è diminuito del 7,6% rispetto a marzo. Ma l’inflazione continua a crescere e lo stretto di Hormuz rimane bloccato.
Read more »

Milan perde Modric, ma nonostante questo ha una grande opportunità di riconquistare la ChampionsMilan perde Modric, ma nonostante questo ha una grande opportunità di riconquistare la ChampionsIl Milan ha verliezen Modric e deve cercare di recuperare l'entusiasmo per riconquistare la finale di Champions League. Anche se il capitano non è più in vista, il Milan non deve mai mollare prima dei quarti di finale e deve putu фоle tutte le sue forze per tornare sotto l'ala della competizione più titolata del panorama calcistico.
Read more »



Render Time: 2026-05-09 10:25:31