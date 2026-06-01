Due esplosioni colpiscono una nave da carico nel Golfo

Due esplosioni hanno colpito una nave da carico nel Golfo, causando danni significativi e innescando un incendio sulla petroliera. I funzionari iracheni hanno detto che una delle esplosioni è stata causata da un attacco di droni.

Due esplosioni hanno colpito una nave da carico nel Golfo a circa 40 miglia nautiche a sud-est della città irachena di Umm Qasr, una delle quali è stata causata da un attacco di droni , hanno detto lunedì funzionari iracheni.

In precedenza, la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) aveva detto che la nave era stata colpita da un qualche tipo di proiettile sul lato di dritta, causando una grande esplosione. Una seconda esplosione ha colpito la stessa nave ed è stata il risultato di un attacco di droni, secondo una prima valutazione, hanno detto i funzionari iracheni alla Reuters.

Mentre stavamo valutando i danni della prima esplosione, abbiamo sentito un drone librarsi sopra le nostre teste, seguito da una potente esplosione che ha innescato un incendio sulla petroliera, ha detto a Reuters un membro della pattuglia marittima irachena. Nessuno ha rivendicato la responsabilità dell'attacco e non sono state fornite informazioni sull'identità della nave. I funzionari iracheni hanno detto che la nave era diretta verso l'Umm Qasr e che il suo carico non era ancora stato identificato.

La nave è stata colpita mentre navigava nel Golfo, a circa 40 miglia nautiche a sud-est della città irachena di Umm Qasr





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