Due esplosioni colpiscono una nave mercantile nel Golfo: una causata da un drone

Una nave da carico è stata colpita da due esplosioni a sud-est di Umm Qasr, in Iraq. La prima da un proiettile, la seconda attribuita a un attacco di drone. Nessuna rivendicazione,身份 della nave non chiarita.

Il 1 giugno, secondo quanto riportato dalla Reuters, due esplosioni hanno colpito una nave mercantile nel Golfo , a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umm Qasr , in Iraq.

La prima esplosione è stata causata da un proiettile che ha colpito il lato di dritta della nave, generando un forte boato. La seconda esplosione, invece, è stata attribuita a un attacco condotto con un drone, sulla base di una valutazione preliminare delle autorità irachene. Finora nessun gruppo o Stato ha rivendicato la responsabilità dell'accaduto e non sono state diffuse informazioni precise sull'identità della nave, sulla sua rotta o sul suo carico.

L'incidente solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza della navigazione nelle acque del Golfo, una via di transito cruciale per il commercio internazionale, soprattutto per il trasporto di petrolio e gas. Le autorità irachene, insieme alla United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), hanno confermato l'evento, avvertendo altre imbarcazioni a procedere con cautela nella zona. Gli investigatori stanno cercando di determinare se l'attacco sia stato mirato o se la nave sia stata colpita incidentalmente in un contesto di tensioni regionali più ampie.

La regione del Golfo ha visto in passato episodi simili, con attacchi a navi commerciali attribuiti a gruppi sostenuti dall'Iran o a milizie locali, spesso in mezzo a conflitti per procura. Tuttavia, al momento non ci sono elementi che colleghino direttamente questo specifico episodio a known gruppi armati. La comunità marittima internazionale è allerta, poiché episodi del genere possono avere ripercussioni sui prezzi dell'energia e sulla stabilità delle rotte commerciali.

Le indagini sono in corso e si attendono aggiornamenti dalle autorità competenti, inclusa la marina militare irachena e le forze della coalizione internazionale presenti nella zona. La sicurezza delle acque del Golfo rimane una priorità per molti Paesi dipendenti dal trasporto marittimo





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