Due furti in poche ore a Montefredane: derubati una madre incinta e il parroco

In un piccolo comune campano, una madre incinta e un sacerdote sono stati vittime di furti in casa nel giro di poche ore. La donna, sorpresa dal ladro in camera da letto, ha urlato spaventando il malvivente che è fuggito lanciandosi dal balcone. Il parroco ha affrontato una banda di ladri che aveva già portato via oggetti preziosi. Il sindaco esprime solidarietà e invita alla vigilanza.

Una nottata da incubo ha scosso il piccolo comune campano di Montefredane , in provincia di Avellino . In poche ore, due furti in appartamento hanno visto coinvolte persone vulnerabili: una madre incinta e un sacerdote.

Il primo episodio è avvenuto nell'abitazione di una donna, al quarto mese di gravidanza, che si trovava in casa con la sua bambina di pochi anni. Un uomo, con il volto coperto da un cappuccio e armato di una spranga di ferro, è entrato nell'abitazione dopo aver forzato un accesso al piano superiore, dove aveva già raccolto denaro contante e oggetti di valore. Sceso al piano terra, si è diretto verso la camera da letto, dove ha sorpreso la donna.

La reazione della donna, che ha iniziato a urlare per la paura, ha spinto il ladro a fuggire precipitosamente. Nonostante l'agitazione, la madre ha cercato di proteggere la figlia. Il malvivente, per dileguarsi, si è lanciato dal balcone dell'appartamento, finendo nella campagna circostante. Lo shock subito è stato tale da richiedere un immediato intervento medico per la donna, che è stata portata in ospedale per accertamenti, sia sul suo stato di salute che su quello del feto.

Contemporaneamente, a poca distanza, un secondo gruppo di ladri ha preso di mira l'abitazione del parroco del paese, don Antonio Dente. Anche in questo caso i banditi si sono introdotti nella casa mentre il sacerdote si trovava all'interno. Dopo aver raccolto alcuni oggetti preziosi, sono stati sorpresi dal parroco, che ha cercato di fermarli. I ladri, però, sono riusciti a fuggire, portando con sé il bottino.

Gli episodi, avvenuti nel giro di poche ore, hanno gettato nel panico l'intera comunità di Montefredane, un centro di circa duemila abitanti. Il sindaco, Ciro Aquino, ha expressedstridente condanna per quanto accaduto, definendo i fatti gravissimi e fonte di un diffuso senso di insicurezza. Ha invitato i cittadini a mantenere alta la vigilanza e a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi movimento sospetto.

Le autorità competenti hanno avviato indagini per risalire agli autori dei due furti, analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze. La paura tra i residenti è palpabile, soprattutto per la modalità audace e il fatto che le vittime fossero persone particolarmente vulnerabili, come una donna incinta e un sacerdote. Il paese, solitamente tranquillo, ora si interroga su come prevenire future incursioni e sulla necessità di rafforzare i controlli notturni.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della provincia di Avellino, sollevando preoccupazione per la sicurezza nelle piccole realtà campane, che spesso sono considerate rifugi tranquilli lontani dalla criminalità delle grandi città. Le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per identificare i responsabili, ma al momento non ci sono fermi.

La comunità spera in una rapida soluzione del caso e nel ritorno alla normalità, anche se lo spavento rimane vivido, soprattutto per la madre incinta e la sua famiglia, che hanno vissuto un'esperienza traumatica





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