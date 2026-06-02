Due infermieri vicentini salvano un bambino durante un volo

Ilaria Valentini e Riccardo Marchetto, entrambi infermieri dell'Ulss 8 Berica, hanno prestato i primi soccorsi a un bambino di 13 mesi che ha smesso di respirare durante un volo da Bergamo a Marrakech. L'episodio ha sottolineato l'importanza delle dotazioni mediche presenti sugli aerei e della presenza di professionisti preparati anche nei contesti più imprevedibili.

Due infermieri vicentini, Ilaria Valentini e Riccardo Marchetto, in viaggio per motivi personali su un volo da Bergamo a Marrakech, si sono trovati a dover affrontare un'emergenza che richiedeva le loro competenze specialistiche.

Un bambino di 13 mesi ha smesso di respirare a causa di una possibile ostruzione delle vie aeree, forse legata a un episodio di convulsioni febbrili. I due infermieri, entrambi in servizio nell'Ulss 8 Berica, hanno valutato rapidamente il quadro clinico del bambino e avviato le manovre di rianimazione necessarie: prima le procedure di disostruzione, poi la rianimazione pediatrica. Dopo diversi minuti di intervento, il piccolo ha ripreso a respirare, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche.

L'episodio ha riportato l'attenzione sull'importanza delle dotazioni mediche presenti sugli aerei e sulla necessità che siano sempre adeguate a fronteggiare anche emergenze pediatriche. L'Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza ha evidenziato come gesti di questo tipo rappresentino l'essenza stessa della professione, sottolineando l'importanza della presenza di professionisti preparati anche nei contesti più imprevedibili





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infermieri Emergenza Rianimazione Bambino Volo Ulss 8 Berica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fuggono dalla polizia a Ostia e investono due ragazze: arrestati due giovaniA Ostia due giovani non si fermano all'alt e investono due minorenni durante una fuga di 4 km. Trovati arnesi da scasso in auto

Read more »

Incendio in una fabbrica di Hanwha Aerospace: almeno due morti e due feritiAlmeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in una fabbrica gestita dalla sudcoreana Hanwha Aerospace nella città di Daejeon. Il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, ha chiesto la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per rispondere all'incidente e l'apertura di un'indagine.

Read more »

Due giorni nella vita di due persone innamorateLa storia di Sophie, 60 anni, che incontra un uomo attraverso un sito di incontri e vive un'intensa relazione che si conclude tragicamente.

Read more »

Marrakech, bimbo di 13 mesi rianimato in volo da due infermieriMarrakech, bimbo di 13 mesi rianimato in volo da due infermieri grazie all'intervento di Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini presenti tra i passeggeri.

Read more »