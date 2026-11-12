Due iraniani condannati per spionaggio nel Regno Unito

Condenne storiche per Mostafa Sepahvand e Farhad Javadi Manesh per spionaggio contro giornalisti. Prima applicazione della National Security Act per cittadini iraniani.

Due cittadini iraniani sono stati riconosciuti colpevoli di attività di spionaggio nel Regno Unito per conto delle Guardie Rivoluzionarie. Mostafa Sepahvand, 41 anni, e Farhad Javadi Manesh, 46 anni, hanno ricevuto condanne presso la Woolwich Crown Court. La vicenda conferma l'aumento delle minacce esterne segnalate dalle autorità britanniche.

Prima Condanna Sotto la National Security Act

Le condanne rappresentano un precedente importante per il sistema giuridico britannico. Si tratta della prima volta che cittadini iraniani vengono dichiarati colpevoli ai sensi della National Security Act. Questa legge è stata introdotta nel 2023 per contrastare le minacce provenienti da stati stranieri come l'Iran. Le autorità indicano un aumento drastico di tali rischi negli ultimi anni. Sepahvand è stato dichiarato colpevole di due reati distinti. Manesh, invece, è stato condannato per un unico reato. Entrambi subiranno la condanna definitiva il prossimo mese.

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Attività di Spionaggio su Giornalisti Dissidenti

I pubblici ministeri hanno dimostrato un'attività di sorveglianza prolungata nel tempo. Sepahvand e Manesh hanno monitorato giornalisti della rete Iran International. Questa emittente in lingua persiana è nota per la sua critica al governo iraniano. Le attività illecite si sono svolte tra agosto 2024 e marzo 2025. Sepahvand è stato accusato di aver assistito un servizio di intelligence straniero. È inoltre colpevole di aver pianificato attacchi contro i bersagli selezionati. Manesh è stato colpevole di assistenza all'intelligence, ma assolto dal piano di attacco.

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Struttura di Comando e Negazioni di Teheran

Secondo Vicki Evans, coordinatrice nazionale senior per le operazioni antiterrorismo, Sepahvand operava sotto ordine del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Agiva anche sotto la direzione di intermediari dei servizi segreti iraniani. La polizia ha definito la minaccia continua e in crescita per il Regno Unito. L'Iran ha ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento in queste attività. Il ministro degli esteri Abbas Araqchi si è detto turbato dagli arresti avvenuti a maggio 2025. La sua reazione evidenzia la tensione diplomatica in corso.

Impatto sulla Sicurezza Nazionale Britannica

Questo caso evidenzia la capacità del Regno Unito di proteggere giornalisti e dissidenti. La polizia definisce il verdetto un segnale chiaro contro le interferenze esterne. Sepahvand e Manesh rappresentano due soggetti specifici identificati e processati. Le misure di sicurezza resteranno al centro del dibattito pubblico. Le prossime udienze per la definizione delle pene fissano il calendario giudiziario per i prossimi giorni.