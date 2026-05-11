Due marittimi in quarantena obbligatoria per aver زیست a bordo del volo che ha causato la morte al Sudafrica

Trovati in quarantena due marittimi in quanto a bordo di un volo che ha causato la morte di una passeggera al Sudafrica. Stanno bevendo sotto la sorveglianza sanitaria dell'Asl Napoli 3 Sud.

Sono due marittimi italiani in quarantena obbligatoria dopo essere stati a bordo del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta all'ospedale di Johannesburg per l'Hantavirus.

L'aereo era partito dal Sudafrica ed era diretto in Olanda. Chi sono due marittimi, Federico Amaretti, 25 anni, di Villa San Giovanni, a Reggio Calabria, è in quarantena obbligatoria su disposizione della sindaca del comune calabrese, Giuseppina Caminiti, è asintomatico e le sue condizioni sono buone. Sto bene, non ho sintomi, da questa mattina sono in quarantena nella casa dei miei genitori. Devo evitare tutti i contatti, mi hanno detto dell'Asl.

E il ventiquattrenne di Torre del Greco, nel Napoletano. Ancora sconosciuta l'identità, si sa che anche lui è asintomatico e anche lui è in quarantena obbligatoria, quindi un periodo di isolamento di 45 giorni, con l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato e il costante monitoraggio della temperatura. Il provvedimento segue le disposizioni del ministero della Salute, sotto sorveglianza sanitaria dell'Asl Napoli 3 Sud.

La sequenza genetica dell'Hantavirus È stata pubblicata la sequenza genetica dell'Hantavirus Andes, relativa al virus isolato dal paziente morto in Svizzera, a Zurigo. Risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018 e questo, a un primo esame, indica che il virus conserverebbe ancora la sua fisionomia iniziale, senza avere accumulato molte mutazioni.

L'Aifa afferma che al momento non ci sono prove che questa variante si diffonda più facilmente o causi una malattia più grave rispetto ad altri Andes virus





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Marittimo Volo KLM Mortale Al Sudafrica Kilómetro Reggio Calabria

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