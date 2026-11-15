Due minorenne hacker arrestati: furto identità e tutorial bombe

Polizia Postale intercetta due ragazzi quindicenni accusati di accesso abusivo a sistemi informatici, furto dati sensibili e diffusione di guide per esplosivi e frodi bancarie.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha chiuso un'indagine criminale di grande impatto sociale che vede coinvolti due giovani quindicenni. I ragazzi sono accusati di aver rubato dati sensibili, pin delle carte di credito e account di social network, utilizzando tecniche sofisticate per eludere le protezioni digitali delle vittime. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato recentemente dalla procura competente, che ha raccolto una quantità considerevole di prove digitali compromettenti.

Metodologie criminali e strumenti digital

Gli investigatori hanno sequestrato sui dispositivi dei due minorenni programmi specifici e altamente pericolosi, progettati per reperire informazioni riservate in tempo reale. Tra i materiali confiscati figuravano account Facebook attivi, numeri di telefono privati, indirizzi email personali e, soprattutto, numeri di carte di credito accompagnati dai relativi codici di sicurezza. Queste informazioni permettevano agli autori dei reati di effettuare transazioni fraudolente e di assumere le identità delle vittime, commettendo atti di frode informatica e sostituzione di persona.

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Diffusione di tutorial per ordigni esplosivi

Oltre alle attività legate al furto di identità, i due giovani avevano diffuso online video tutorial estremamente dettagliati su come preparare ordigni esplosivi artigianali. I contenuti includevano istruzioni precise per la costruzione di dispositivi pericolosi, rappresentando una minaccia diretta per la pubblica sicurezza. La procura ha inserito tra le accuse la diffusione di strumenti per danneggiare sistemi informatici, evidenziando la duplice natura criminale delle attività condotte dai due imputati, spaziando dal cybercrime alla preparazione di armi improvvisate.

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Intrusione nel sistema della Giustizia

Una delle fasi più gravi dell'inchiesta ha riguardato l'accesso illegittimo a portali istituzionali del Ministero della Giustizia. I due ragazzi avevano creato e distribuito guide video che illustravano come utilizzare il profilo digitale di un carabiniere realmente esistente per accedere al portale "notizie di reato". Questa operazione di spoofing, o sostituzione di persona digitale, ha permesso loro di visualizzare informazioni riservate sulle indagini penali, violando gravemente la riservatezza delle indagini e l'integrità delle procedure giudiziary nazionali.

Capo d'imputazione e prospettive legali

Le accuse a carico dei due minorenni sono molteplici e includono l'accesso abusivo a sistema informatico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, l'intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, la frode informatica e la ricettazione. Gli investigatori hanno accertato che i due non si limitavano a utilizzare i sistemi illegalmente, ma insegnavano attivamente ad altri a compiere le stesse operazioni, distribuendo consigli tecnici e video tutorial attraverso piattaforme digitali, amplificando così il danno e la portata della loro attività criminale.