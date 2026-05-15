Due ragazzi rischiano di mandare in tilt decine di ciclisti durante il Giro d'Italia

Due giovani, residenti a San Vitaliano, hanno tentato di far cadere ciclisti posizionati davanti a loro durante la tappa di Napoli del Giro d'Italia, rischiando di creare un incidente. Per loro scatterà una denuncia a piede libero alla Procura nolana per il reato di pericolo all'incolumità pubblica.

Due ragazzi hanno rischiato di mandare per terra decine di ciclisti durante la tappa di Napoli del Giro d'Italia vinta dall'italiano Davide Ballarin. I giovani si sono posizionati su una rotonda a Marigliano e hanno cercato di far cadere i ciclisti posizionati davanti a loro, cercando di spingerli o si intralciare con le gambe le ruote delle biciclette, con il rischio concreto di farli cadere.

Gli agenti del commissariato di polizia li hanno subito identificati: si tratta di due ragazzi di 19 anni residenti a San Vitaliano. Per loro scatterà una denuncia a piede libero alla Procura nolana per il reato di pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. Anche il Giro d'Italia e Eurosport hanno denunciato l'episodio, sottolineando la pericolosità del gesto





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